Паметник на капитан Георги Мамарчев откриват тази събота в боляровското село Мамарчево

Паметник на капитан Георги Мамарчев ще бъде открит на 20 септември в боляровското село Мамарчево. Тържествената церемония ще се състои от 19:30 часа. Издигането на паметника отдава заслужена почит към една от значимите личности в българската история, чието име селото носи повече от век, съобщават от Община Болярово.

Паметникът на националния герой, революционер и патрон на селото е създаден със съвместните усилия на местната общност, дарители и съмишленици. „С този паметник ние не просто връщаме историята на мястото ѝ – ние

оставяме следа за поколенията“, посочват инициаторите.

Откриването на паметника е част от проявите за празника на Мамарчево. Празничната програма ще продължи с музикални изпълнения на деца от Сливен, а специален гост на вечерта ще бъде народната певица

Жечка Сланинкова. Кулминацията ще е празнична заря.

Георги Мамарчев е роден е в Котел през 1786 г., революционер и активен участник в борбите срещу османското владичество, основен деец във Велчовата завера. Вуйчо е на друг наш революционер и национален герой – Георги Раковски. Капитан Георги Мамарчев е командир на батальон в Българската земска войска (1810 – 1812), по време на Руско-турската война от 1806 – 1812 г. По време на следващата Руско-турска война (1828 – 1829) той е начело на български доброволчески отряд от 270 души, дал решителния принос за освобождаването на Силистра, след това стигнал до Сливен.