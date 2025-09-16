Подробно търсене

Регионалният исторически музей - София представя археологическа изложба „Преди 8000 години - Слатина-София"
Снимка: екип на РИМ - София
София,  
16.09.2025 08:01
 (БТА)

Регионалният исторически музей - София (РИМ - София) ще представи археологическа изложба „Преди 8000 години - Слатина-София". Откриването е тази вечер в сградата на музея, съобщават организаторите.

От екипа на РИМ - София посочват, че експозицията включва стотици находки, снимки, графични изображения и възстановки, които показват бита и духовния свят на хората, положили основите на първата европейска цивилизация. Сред акцентите са предмети от ежедневието, ритуални обекти и реконструкции, свързани с живота на общността.

Изложбата е подготвена по идея на археологическия екип на Слатина – София и се открива по повод 40 години от началото на проучванията на обекта, допълват от екипа на РИМ - София.

