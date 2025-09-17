Столична община отбелязва празника на София с над 50 събития

Столична община отбелязва празника на София - 17 септември с над 50 събития, съобщиха от Столичната община.

Празнична сесия на Столичния общински съвет ще се състои от 10:00 часа. Приветствия ще отправят кметът на София Васил Терзиев и председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров.

Тази година след одобрение от общинските съветници, званието „Почетен гражданин на София“ получават: Стефан Мавродиев, български театрален и киноактьор, театрален режисьор, поет; Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година; Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г.; Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия; арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор; проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.

Със званието „Почетен знак на Столична община“ ще бъдат удостоени: Дружеството на кардиолозите в България; Мария Ландова — художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова - педагог, режисьор, общественик и основател на група „Жестим“ и театър „Мим-Арт“; младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят страната ни на световната спортна сцена.

От 11:30 ч., пред храм "Света София" ще се състои тържествена церемония по издигане знамето на град София и водосвет. Ще присъстват президентът Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова, както и кметът на София Васил Терзиев, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници.

Тържествена церемония за връчване на Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата започва в 17:00 ч. в Националната галерия "Двореца".

В 19:00 ч. на площада пред катедрален храм "Св. Александър Невски" ще има концерт "София звучи с вяра, надежда и любов" със свободен вход. Ще участват Биг Бендът на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров", студентите от Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", Хилда Казасян, Михаела Филева, Васил Петров, Орлин Павлов, Гвардейският представителен духов оркестър.

Националната художествена академия ще отбележи Деня на София с изложби и творчески работилници за деца, Националната академия за театрално и филмово изкуство се включва в честванията с Ден на отворените врати, а Регионалният исторически музей – София и филиалите му ще работят с вход "свободен" на 17 септември.