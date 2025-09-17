Община Лозница ще осигури финансиране за маломерните и слети паралелки през новата учебна година

В четири училища на територията на Община Лозница да има маломерни и слети паралелки, предлага кметът Севгин Шукри. Неговото предложение, което е включено в дневния ред на заседанието на Общинския съвет днес, е в отговор на постъпилите искания на директорите на училища в Лозница, Сейдол и Гороцвет, съобщиха от общинската администрация.

Исканията на училищните директори са мотивирани от налагащата се през последните години тенденция на намаляване на броя на децата и учениците. Постъпили са положителни становища от началника на Регионалното управление на образованието, подкрепящи предложенията за формиране по изключение на паралелки с ученици под минималния брой. Според внесената от кмета докладна, общината ще осигури допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в тези паралелки в съответствие с Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Общинските съветници в Лозница ще разгледат и докладна записка на председателя на Общинския съвет Ибрахим Ахмедов за отмяна от областния управител на гласувано решение на заседанието през август. То е свързано с приемането на правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.

В дневния ред е включена и точка за изказвания, питания, становища и предложения на граждани.