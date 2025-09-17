В болница „Шейново“ са родени 250 хиляди бебета от създаването на лечебното заведение досега

Днес се отбелязват 90 г. от създаването на Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“, в която за този период са родени 250 хиляди бебета. Това каза за БТА директорът на болницата д-р Румен Велев. Преди 90 г. лечебното заведение е основано от д-р Илия Темелков като частна клиника по вътрешни болести, в която са се извършвали прегледи от различни области на медицината, както и хоспитализации. След 9 септември 1944 г. лечебното заведение е одържавено, но запазено като болница и се ползва за родилен дом. До наши дни болницата се помещава в една и съща сграда. В „Шейново“ са работили едни от най-известните акушер-гинеколози в България - проф. Карло Огнянов, проф. Божил Василев, д-р Боян Духовников и др. В нея са родени и не малко известни личности – актьорът Стефан Данаилов, състезателката по художествена гимнастика и по настоящем треньор Илияна Раева, журналистът Георги Тошев, синът на Георги Аспарухов – Гунди – Андрей Аспарухов ,и др.

През последните месеци броят на родените в „Шейново“ се увеличава, като през август тази година са родени 217 деца. Всяко пето бебе в София е родено в „Шейново“, каза още д-р Велев. По брой на ражданията на година „Шейново“ се нарежда на второ място в София и на трето - в страната, като предпочитано лечебно заведение. Болницата е от трето ниво на компетентност, което означава, че в нея могат да бъдат отглеждани и лекувани недоносени бебета, родени с тегло под 1000 гр.

Болницата е общинско лечебно заведение, разполага с апаратура от много високо качество и може да бъде конкурентна на всички частни акушеро-гинекологични болници. В нея се извършват и различни операции с иновативни техники и модерна апаратура, посочи още д-р Велев.

Тази вечер в столичното кино „Влайкова“ ще бъде прожектиран филм за историята на „Шейново“.