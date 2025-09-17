Седем компании от авиосектора ще представят възможностите за професионално развитие на кариерно изложение в София

„СОФ Кънект“, оператор на летище „Васил Левски“-София, заедно с партньори от авиационния сектор се срещат за трета поредна на Sofia AirCareer Port – кариерно изложение за търсещите възможности за работа и професионално развитие в авиационната индустрия, съобщиха от пресцентъра на столичното летище.

През 2025 г. форумът за първи път ще бъде част от „Кошер“, едно от най-големите бизнес и кариерни събития в България, организирано от Тук-Там, посочват от летището.

Изложението ще се състои днес в „Интер Експо Център“, като на щанда на Sofia AirCareer Port ще се представят седем водещи компании от авиационния сектор - SOF Connect, Avolta, BULATSA, Fly2sky, Latecoere, Lufthansa Technik Sofia и SSP.

Специална лекция на тема „Gen Z на гейта: Създаваме летището на бъдещето“ в рамките на форума ще направи Хесус Кабайеро – главен изпълнителен директор на „СОФ Кънект“, от 11:30 до 12:00 часа. На нея той ще говори за младите специалисти, които „СОФ Кънект“ привлича на борда си.

„Sofia AirCareer Port се превърна в платформа, която свързва младите таланти с авиационната индустрия и им показва колко разнообразни и смислени възможности предлага тя. Много се радваме, че тази година изложението е част от „Кошер“ – едно от най-големите кариерни събития в България. Това ни позволява да достигнем до още повече млади хора и да им покажем, че летище „Васил Левски“ - София е място, където Gen Z могат да изградят своето професионално бъдеще, основано на технологии, иновации и устойчивост“, каза Хесус Кабайеро, цитиран в прессъобщението.

Гост на щанда тази година ще бъде пилотът Марио Бакалов, който ще говори за пътя на успеха от 12:45 до 15:00 часа. Марио Бакалов ще разкаже за детската си мечта и как остава в историята на родната авиация с приземяването на най-големия пътнически самолет в света – Еърбъс A-380 в София през 2016 г.

Повече информация за изложението и компаниите, може да бъде намерена на интернет адреса на летището: https://sofia-airport.eu/bg/careerport/, а също и във Facebook на: Sofia AirCareer Port.