Интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на граничния пункт "Капитан Андреево"

Интензивен е трафикът на изход за товарни автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" с Турция. Това съобщиха на сайта си от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията за трафика е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. Водачите да използват алтернативни гранични преходи, препоръчват от "Гранична полиция". Оттам отбелязват, че се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.