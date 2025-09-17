До петък за аварийни ремонти ще се ограничава движението в два участъка на магистрала „Тракия“ в областите Сливен и Ямбол

До 19 септември (петък) за аварийни ремонти ще се ограничава движението в изпреварващата лента в два участъка на магистрала „Тракия“ в областите Сливен и Ямбол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Днес и на 18 септември, от 7:00 ч. до 20:00 ч., ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента при 262-и км на магистралата в двете посоки, на територията на област Сливен. Трафикът ще се пренасочва в активните и аварийните ленти на магистралата.

На 19 септември (петък) от 7:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде ограничено движението в изпреварващите ленти при 262-и км на „Тракия“, в двете посоки. Трафикът ще се осъществява в активните и аварийните ленти.

Днес и на 18 септември, от 7:00 ч. до 20:00 ч. ще бъде ограничено преминаването по изпреварващата лента при 274-ти км на автомагистралата, в двете посоки на територията на област Ямбол. Автомобилите ще се пренасочват в активните и аварийните ленти.

На 19 септември (петък) от 7:00 ч. до 12:00 ч. ще бъде ограничено движението в изпреварващите ленти на при км 274, в двете посоки. Трафикът ще се пренасочва в активните и аварийните ленти.

Промените в организацията на движение се налагат за изпълнение на аварийни ремонтни дейности. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Вчера движението от 33 до 34 километър на магистрала „Тракия“ в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента. Ограничението на преминаването по активната лента се налагаше заради извършването на дейности по асфалта в участъка на територията на Софийска област.