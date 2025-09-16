Движението от 33-ти до 34-ти километър на магистрала "Тракия" в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента

От 9:00 ч. до 19:00 ч. днес движението от 33 до 34 километър на магистрала „Тракия“ в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението на преминаването по активната лента се налага заради извършването на дейности по асфалта в участъка на територията на Софийска област.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 15 до 19 септември е въведена и временна организация на движение на автомагистрала „Тракия“ в област Сливен.