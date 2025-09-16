Подробно търсене

Движението от 33-ти до 34-ти километър на магистрала "Тракия" в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента

Петра Куртева
Движението от 33-ти до 34-ти километър на магистрала "Тракия" в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента
Движението от 33-ти до 34-ти километър на магистрала "Тракия" в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента
Снимка: Владимир Шоков,архив
София,  
16.09.2025 06:00
 (БТА)

От 9:00 ч. до 19:00 ч. днес движението от 33 до 34 километър на магистрала „Тракия“ в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Ограничението на преминаването по активната лента се налага заради извършването на дейности по асфалта в участъка на територията на Софийска област.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

От 15 до 19 септември е въведена и временна организация на движение на автомагистрала „Тракия“ в област Сливен.

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:14 на 16.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация