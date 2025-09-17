Общинският съвет във Варна ще обсъжда финансово подпомагане на футболните Спартак 1918 Варна и Черно море

Общинският съвет във Варна се събира на извънредно заседание днес, съобщиха от пресцентъра му.

В дневния ред на съвета е включена една точка. Тя е свързана с отпускане на финансови средства за футболните клубове Спартак 1918 Варна и Черно море.

Предложението за Спартак 1918 Варна е да бъдат отпуснати 547 258,13 лева за погасяване на задължения на футболния клуб към Националната агенция за приходите. Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на общината за тази година.

За Черно море пък се предвижда да бъдат отпуснати около 600 000 лева, които са за подобряване на материално-техническа база на детско-юношеската школа на клуба, което включва подобрения и ремонт на осемте футболни терена на базата в квартал „Аспарухово“, изграждане на нова ВиК инсталация, ремонти на съблекални, стаи за треньори, делегат и съдии и други.