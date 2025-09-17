Ограничение на движението в различни участъци от магистрала „Тракия“ ще има от днес, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

За възстановяване на ограничителни системи в следващите дни ще се променя организацията на движение в участъка между 5-ти и 54-ти км на магистрала „Тракия“ на територията на Софийска област.

Днес и на 18 септември, от 9:00 ч. до 16:00 ч., поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в участъка от пети до 54-ти км, в платното за Бургас. Трафикът ще се пренасочва в активната и аварийната лента. Между 19 и 21 септември от 9:00 ч. до 16:00 ч. поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в отсечката от 13-ти до 54-ти км, в посока София.

Днес от 9:00 ч. до 19:00 ч. движението в участъка между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас, ще се осъществява в активните и аварийните ленти. Ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите за асфалтови дейности в отсечката на територията на Софийска област.

От АПИ се извиняват на шофьорите за причиненото неудобство, но посочват, че ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Вчера движението от 33 до 34 километър на магистрала „Тракия“ в посока София се осъществяваше в изпреварващата лента. Ограничението на преминаването по активната лента се наложи заради извършването на дейности по асфалта в участъка на територията на Софийска област.