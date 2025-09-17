Безплатни консултации и дискусия ще има на събитието "Имотите на София", организирано от НСНИ в столицата днес

Граждани, купувачи, инвеститори и собственици на имоти ще могат да се възползват от безплатни консултации с брокери, нотариуси, архитекти и оценители в рамките на събитието "Имотите на София", организирано за поредна година от Националното сдружение "Недвижими имоти" (НСНИ). Срещата ще се състои в Централния военен клуб в София и започва в 16:00 ч. днес, тя е във връзка с официалния празник на столицата, съобщиха от сдружението.

Гражданите ще имат възможност да зададат своите въпроси на експерти както за процеса на покупко-продажба на недвижимите имоти, така и за определяне пазарната стойност на имотите, за проблеми с документите, наемните взаимоотношения в София, банковото финансиране на сделките и други.

В рамките на събитието ще има и няколко панелни дискусии, насочени към въпроси, свързани с имотния пазар и развитието на столицата. Сред темите са: перспективите пред цените и инвестициите в София в контекста на бъдещото членство на България в еврозоната, сигурността на сделките и ролята на посредниците, как културните и обществени проекти променят столицата. Организаторите на проявата са предвидили и изложба на фотографа Елина Нинова - "Старите сгради на София".

"Имотите на София" е част от социално-отговорните инициативи на НСНИ, което обединява над 2500 професионалисти в повече от 30 населени места, изтъкват от Сдружението. От създаването си НСНИ полага усилия, насочени към непрекъснато спазване на етични принципи за работа в сферата на недвижимите имоти, следване на добрите практики и създаване на законова регламентация на професията.

В края на септември миналата година Националното сдружение "Недвижими имоти" организира събитието под надслов "Имотите на София: Безплатни консултации за Вашите имотни казуси", което се състоя в обновената историческа сграда на Централните хали.

Председателят на Управителния съвет на НСНИ Александър Бочев отбеляза в интервю за БТА в началото на септември тази година, че темата за членството на страната в еврозоната, която е във фокуса на внимание на обществото поне от последните няколко години, донякъде допринесе за плавното покачване на цените на жилищата в този период. Движението нагоре на цените на годишна база е в рамките на между 6 и 15 процента, като 2022 г. и 2024 г. са годините са с най-висок скок на цените от над 15 процента. Бочев отчете тогава, че засега през 2025 г. годишният ръст на цените на жилищата е малко по-висок – около 17 - 18 процента, като прогнозира, че той ще се задържи до края на годината. Според него обаче през 2026 г., след приемането ни в еврозоната, както и през 2027 г. пазарът ще се успокои по отношение на ръста на цените до нива от 10 - 12 процента.