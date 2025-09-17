Подробно търсене

Ивона Величкова
Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Монтана, Хитрино, Главиница, Пещера, Априлци и Бобошево
Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
17.09.2025 06:00
 (БТА)
Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Монтана, Хитрино, Главиница, Пещера, Априлци и Бобошево.

В Монтана събитието е организирано в хотел "Житомир" в две сесии, първата от които от 9:30 до 12:00 часа, а втората – от 13:30 до 16:00 часа. В Хитрино, Главиница, Пещера, Априлци и Бобошево срещите са насрочени за 11:00 часа в сградите на съответната община, единствено в Главница срещата ще е в читалището.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.  

БТА припомня, че кампанията започна от Бургас на 2 септември, а вчера събития се проведоха във Враца, Сливница, Созопол, Ветово, Хисаря и Севлиево.

/ЦМ/

16.09.2025 15:47

Въвеждането на еврото не е само финансова операция, а ангажираност към бъдещето на страната, заяви вр. и.д. председател на КЗП Александър Колячев

Въвеждането на еврото не е само финансова операция. Това е ангажираност към бъдещето на страната. Това заяви във Враца вр. и.д. председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Александър Колячев. Той участва в информационна среща, част от
16.09.2025 15:35

Не обменяйте пари в евро преди 1 януари и не плащайте в левове след тази дата, препоръча на информационна среща във Враца Богомил Николов от ИСС

Не обменяйте пари преди 1 януари, не плащайте в лева след 1 януари и не подписвайте нищо. Това препоръча във Враца зам.-председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Богомил Николов по време на днешната информационна среща, част от
16.09.2025 15:01

Важен участник за плавното преминаване към новата валута са общините, посочи на среща за еврото във Враца експертът от МФ Данаил Йорданов

Важен участник за плавното преминаване към новата валута са общините. Това каза днес във Враца експертът от Министерството на финансите (МФ) Данаил Йорданов, който участва в информационна среща във връзка с приемане на страната ни в
16.09.2025 14:38

Въпроси за превалутирането на банкови креди и сметки след приемането на еврото отправиха граждани към експерти на КЗП на среща във Ветово

Въпроси за превалутирането на банкови креди и сметки след приемането на еврото у нас от 1 януари догодина зададоха граждани на експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) по време на среща в град Ветово, област Русе.  Събитието е част от
16.09.2025 14:29

Подаването на данъчните и осигурителните декларации след 1 януари 2026 г. беше сред основните теми на разяснителна среща за еврото в Сливница

Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състоя в сградата на Общината в Сливница. Срещата беше организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП), като целта на нея беше

Към 06:16 на 17.09.2025 Новините от днес

