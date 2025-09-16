Въпроси за превалутирането на банкови креди и сметки след приемането на еврото отправиха граждани към експерти на КЗП на среща във Ветово

Въпроси за превалутирането на банкови кредити и сметки след приемането на еврото у нас от 1 януари догодина зададоха граждани на експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) по време на среща в град Ветово, област Русе.

Събитието е част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България и се състоя в сградата на Общината. На него присъстваха Павел Кръстев и Невена Димитрова от териториалния отдел на КЗП в Русе, както и Стоянка Върбанова - началник на отдел Услуги за клиенти към офиса на НАП в Русе.

Информационната среща продължи малко повече от 20 минута. На нея присъстваха около двайсетина души, сред които представители на местни институции и граждани.

Един от зададените въпроси беше свързан с превалутирането на банковите кредити от лева в евро. Павел Кръстев отговори, че това ще бъде автоматично и без да се дължи такса.

На въпрос от Айля Рашидова - счетоводител в Община Ветово, какво ще се случи след 1 януари догодина, ако в банка имаме две сметки - в лева и в евро, и дали левовата ще бъде закрита автоматично, Кръстев каза, че отговорът е от компетенциите на Българската народна банка.

След това пред БТА Рашидова обясни, че ще отправи този въпрос към финансовата институция, с която има договор.

Тя каза още, че във Ветово няма банков клон.

"От две години съм във Ветово. Преди това живеех в Белгия. Повечето от хората не са информирани, дори са дезинформирани. Всеки слуша фалшиви новини. През цялото време се старая да ги уверявам, че приемането на еврото в България е процес, който трябва да се случи. Но хората повече са убедени, че цените ще се повишат", каза Рашидова.

Тя обясни, че във Ветово всеки има роднина, който живее и работи в Европа.

"Заради липсата на банков клон и на чейнджбюро разваляме евро в магазини по 1,92 лева за 1 евро", обясни Рашидова.

Павел Кръстев от КЗП каза пред БТА в края на срещата, че съжалява, че на нея не е имало представители на бизнеса.

"Те трябва да бъдат активната страна при обозначаване на цените. След 8 октомври т. г. най-вероятно ще имат въпроси, но тогава вече няма да е в техен интерес, защото започва налагане на санкции. Всеки гражданин може да сигнализира КЗП за нередности при обявяване на цените, при превалутирането. И този сигнал, ако се окаже, че е верен и отговаря на фактическата обстановка, тогава ще бъдат наложени и санкции. Става дума за обозначаването на цените на стоките в евро и в лева, изчисляването на курса от лев към евро при 1,95583 лева за 1 евро, закръглянето на втори десетичен знак, еднакви размер на шрифта и на цветове на етикетите, да няма търговски практики, които могат да заблудят потребителя и той да остане с впечатление, че дадена стока е по-евтина и като отиде на касата, да се изненада неприятно. Мисля, че гражданите ще проявят по-голяма активност, отколкото търговците. Това се вижда и от срещите", обясни още Кръстев.

Стоянка Върбанова от офиса на НАП в Русе каза по време на срещата, че след 8 октомври т. г. приходната агенция ще глобява търговците за липса на един от трите реквизита, които трябва да присъстват на фискалния бон - да е обозначена общата стойност в лева и в евро, както и валутният курс. Отделно инспекторите от НАП ще глобяват и за необосновано повишаване на цените на стоките и услугите.

Във Ветово днес се организира и пазар на стоки. По този повод репортер на БТА попита търговци и клиенти какви са притесненията им относно въвеждането на еврото у нас. А въпросите им зададохме на инспекторите от КЗП.

"Ще е по-лесно, като приемем еврото. Всеки месец изпращам пари на детето в Германия и сега плащам такси за превалутирането", обясни Сергей, който срещаме край пазара.

Той каза и кой е против въвеждането на еврото у нас. "Тези, които лежат на парите. Тези, които дюшеците и бурканите им са пълни с пари. Такива хора има много. Сега почнаха да ги вадят и да купуват имоти", каза още мъжът.

Павел Кръстев коментира, че хората, които имат левове в домовете си, могат да ги обменят. Ако няма клонове на банки, могат да отидат в офиса на "Български пощи", където до 1000 лева на ден без заявка може да им бъдат обменени в евро.

Търговец, който продаваше на пазара стоки, закупени от Турция, обясни, че свикването с еврото ще е трудно.

"Много възрастни хора ще се объркват, тъй като през януари догодина те ще могат да ни плащат в лева, а ние ще трябва да им връщаме ресто в евро. Ще влезем и в конфронтация с клиентите по този повод, защото ще си мислят, че ги лъжем", каза още мъжът.

Павел Кръстев каза, че объркване ще има.

"Първо, не познаваме монетите, не познаваме банкнотите. Със сигурност ще има объркване. Въпросът е как ние, потребителите, ще подходим към този процес. А ако има колизия със закона, тогава вече потребителите ще сигнализират на КЗП да извършим проверка и установим дали има нарушения и дали ще бъдат наложени санкции", обясни Кръстев.

На пазара виждаме и жена, която продава яйца и кокошки. Тя каза, че за нея не е проблем приемането на еврото у нас. Яйцето продаваше за 40 стотинки, а по думите й в евро цената щяла да бъде наполовина.

"Това не е правилно. Това е целта и на информационната кампания - да запознаем и търговците как да смятат и да превалутират. Потребителят има право да откаже сделката. Като ни му изнася, няма да си купи. Двете страни трябва да са активни. Не може търговецът да налага на потребителя да заплаща по-високи цени. Ако му налага, това не е неговото място за пазаруване. Ще избере друг обект. Има достатъчно регламентирани търговски обекти с ясно обозначени цени", каза Павел Кръстев от КЗП.

Продавач на мед коментира пред БТА, че притесненията му са свързани с връщането на рестото в евро.

"Търговците би трябвало да заявят тези пари от банките, за да може преди 31 декември тази година да имат достатъчно касови наличности в евро. Идеята е в първия работен ден от новата година, когато започнат да обслужват клиенти, да имат достатъчно пари в евро, за да връщат рестото в тази валута", каза Кръстев.

Следващата среща на експерти от КЗП в област Русе, свързана с Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състои на 25 септември т. г. в град Борово, област Русе.