Подаването на данъчните и осигурителните декларации след 1 януари 2026 г. беше сред основните теми на разяснителна среща за еврото в Сливница

Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състоя в сградата на Общината в Сливница. Срещата беше организирана от Комисията за защита на потребителите (КЗП), като целта на нея беше разяснено как се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители. В нея участваха директорът на Националната агенция за приходите (НАП) - София област Валя Крумова, главният инспектор от НАП Петър Захариев, експертите от КЗП Жанета Садразанова и Илиана Кираджийска. На поканата за срещата се отзоваха девет граждани на Сливница, които посочиха, че са предимно счетоводители, както и един представител на бизнеса.

Жанета Садразанова припомни, че левовете ще могат да се обръщат в евро до края на 2026 г., като в големите градове това ще се случва във всички банки, а в малките населени места – в "Български пощи". Тя допълни, че обменният курс на лева към еврото е 1,95583.

Банките ще превалутират автоматично сметките на клиентите си, а Българската народна банка (БНБ) ще обменя безсрочно и безплатно левове в евро. Търговските банки и "Български пощи" ще обменят левове в евро без такса до 30 юни, а след това ще има такса.

Садразанова каза, че през януари ще се плаща с двете валути, като рестото ще бъде в евро. Само при липса на достатъчно средства в евро рестото ще бъде връщано в лева. Относно намалените цени в търговските обекти, тя посочи че намалената трябва да бъде обявена в лева и в евро.

Валя Крумова посочи, че едно от първите неща, които касаят данъчно задължените лица, е подаването на данъчните декларации и осигурителните декларации. Въпросите, които най-често се задават, е каква ще е валутата на декларациите, които се подават през 2026 г., а са за отчетен период за 2025 г. и отговорът е, че за тях сумите са в лева. Когато се наложи да се правят корекции на декларациите за отчетен период, когато валутата е лева, корекциите се правят в лева, обясни тя.

Данъчните декларации за 2026 г. ще са в евро, посочи Крумова. По думите ѝ годишните финансови отчети за 2025 г. ще се съставят в лева, но ще се преобразуват в евро, а дължимите сума след 1 януари ще се плаща само в евро.

На въпрос за касовите бележки, Крумова обясни, че в момента на касовите бележки редът е лева – евро – фиксинг. След 1 януари водещата валута ще стане евро, а левовете ще бъдат след него. Така ще бъде до август 2026 г., когато ще остане само евро, обясни Крумова. НАП и в момента прави проверки дали касовите апарати издават бележки, в които са отбелязани и двете валути, посочи тя. Експертът акцентира и върху това, че търговците не са задължени във фактурите да пишат през януари и лева, и евро, а да посочват само единната европейска валута.

Информационните срещи на КЗП продължават утре в Хитрино, Главница, Пещера, Априлци и Бобошево, а след това и в други градове.