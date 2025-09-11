Започна новата академична година във филиала на Пловдивския университет в Кърджали

С тържествена церемония във филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Кърджали – „Любен Каравелов“, беше открита новата академична година.

По традиция прозвучаха химните на България, Европейския съюз и на самия филиал. Директорът доц. д-р Елисавета Семерджиева поздрави студентите и преподавателите, пожелавайки им успешна и ползотворна година. Тя подчерта, че приемът в шестте бакалавърски специалности, обхващащи три професионални направления, е запълнен на 100%. Семерджиева акцентира и върху приемствеността между преподавателите на фона на подмладяващия се академичен състав.

Особено внимание беше обърнато на предстоящите юбилеи: 65 години от създаването на научно-образователната институция и 30 години от преобразуването ѝ във филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“.

„Във времена на предизвикателства, в които светът се променя с безпрецедентна скорост и се появяват нови професии, спасението и изходът са в науката и образованието“, заяви доц. Семерджиева.

Поздравления към академичната общност бяха отправени и от името на ректора на ПУ проф. д-р Румен Младенов, както и от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Сред гостите на събитието бяха заместник-ректорът на университета доц. д-р Борян Янев, директорът на СУ „П. Р. Славейков“ в Кърджали Маргарита Демирева, заместник-директорът на СУ „Отец Паисий“ Иванка Димова, представители на общинската администрация и партньорски организации.

Филиал „Любен Каравелов“ започва новата учебна година със 108 първокурсници. В момента във висшето училище се обучават над 400 бакалаври и магистри, ръководени от повече от 100 преподаватели. В бакалавърските програми са включени шест специалности в направленията „Педагогика“, „Педагогика на обучението“ и „Биологически науки“.