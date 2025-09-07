Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Фестивал на гръцката култура „Калимера, Враца“ се провежда за втора поредна година
Снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова (ЕВ)/архив
Враца,  
07.09.2025 10:00
 (БТА)

Враца е домакин на второто издание на Фестивала на гръцката култура „Калимера, Враца“, който тази година ще се проведе в двудневен формат, съобщи за БТА главният експерт „Култура“ в Община Враца Радосвета Крумова.

Празничната програма започва с детски занимания, включващи „малки археолози“, писане на гръцки букви, изработване на карти с древногръцки богове и други инициативи, организирани от Младежкия център – Враца. В неделя ще се проведат арт работилница за релефно рисуване с чаша узо, изпълнения на Павлина Петрова и концерт на каракачанската група „Кацандонис“ – Карлово. Вечерта е предвиден тричасов концерт с участието на Сотис Воланис, Кристина Георгиадоу, Вангелис Зарас и Василис Карас Бенд, съобщиха от общинската администрация.

В рамките на фестивала ще има базар с висококачествени гръцки продукти – риба, маслини, зехтин и др. – както и традиционни ястия от южната ни съседка, уточни Радосвета Крумова. По думите ѝ двадесет и едно заведения във Враца ще предлагат гръцка кухня, напитки и десерти в двата фестивални дни.

В понеделник празничните прояви продължават с базар на автентични гръцки продукти, кулинарни изкушения, морски деликатеси и напитки. В обедните часове врачанинът Вангелис Табуларис ще изнесе концерт. В програмата са включени и тематични куизове.

Основен организатор на събитието е Община Враца. Над 1.5 млн. лева са заложени тази година в бюджета на община Враца за организиране на над осемдесет фестивала. 

/ХК/

