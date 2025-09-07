С военен ритуал община Добричка отбеляза 109 години от Добричката епопея

В дните между 5 и 7 септември се водят тридневните боеве за освобождаването на Добруджа. Дни, изпълнени с мъжество и героизъм, себеотрицание и неистов порив към свобода. В днешно време отново сме предизвикани да си припомним колко крехък дар е свободата, а тя е нашият път към по-добро бъдеще, каза в словото си при честването на 109 години от Добричката епопея (5-7 септември 1916 г.) кметът на община Добричка Соня Георгиева. Тя добави, че свободата е нещо много повече от абстрактен идеал или политическа концепция. „Тя е жизнено важна сила, която движи човешкия дух. Само истински свободните хора оставят диря след себе си. Да склоним глава пред техния героизъм. Днес, на това свято място, отдаваме почит към героите на Добричката епопея от 1916 г., когато нашата родина преживява един от най-величавите моменти в историята ни", каза още Георгиева на Мeмориала на загиналите от Шеста пехотна Бдинска дивизия в Добричката епопея край село Козлодуйци.

Церемонията започна с военен ритуал от представителната рота на Военноморските сили във Варна и панихида, отслужена от отец Емануил.

Гостите почетоха паметта на загиналите минута мълчание и свеждане на глава. Поднесени бяха венци и цветя пред Мемориала, на който са изписани имената на 650 герои от Шеста пехотна Бдинска дивизия.

Сред официалните гости на проявата бяха народните представители от област Добрич, временно изпълняващият длъжността областен управител на Добрич, председателят на Добричкия общински съвет, представители на Министерството на отбраната и военни командири, заместник-кметът на община Добрич, кметският екип на Община Добричка, кметове, кметски наместници, общински съветници, инициативният комитет за изграждане на Мемориала, жители и гости на селата от община Добричка.