Стараем се през лятото да обогатим знанията на децата, каза директорът на музея в Разлог Христина Манова

Стараем се през лятото да обогатим знанията на децата, да подкрепим родителите в грижите им, но и да надградим това, което децата научават извън училище чрез игра и иновативни подходи, каза за БТА директорът на Исторически музей – Разлог, д-р Христина Манова. За осма поредна година музеят, съвместно с Община Разлог, организира лятна академия, която продължи два месеца и в която се включиха 120 деца.

„Заниманията се провеждаха всеки вторник и четвъртък до обяд и включваха различни активности с множество институции“, посочи д-р Манова и добави: „Летните занимания помогнаха на децата да научат повече за бита и традициите и да опознаят родното си място.“

За поредна година съвместни занятия се проведоха с Районното управление на полицията в Разлог. Полицейски служители обучиха децата да разпознават пътните знаци, проведоха беседи за безопасността на пътя, за правилното каране на тротинетки и пресичане, както и демонстрация на уменията на полицейско куче, което впечатли малките участници.

Програмата включваше още уроци по народни танци с хореограф Ивайло Стоянчев, приготвяне на разложки донъци с местния майстор Стефка Жегова, както и запознаване с фонда на музея и двата му обекта в града. Децата работиха с глина, научиха се да плъстят вълна и обиколиха всички паметни знаци в Разлог, на които положиха цветя.

В дейностите участваха също Центърът за обществена подкрепа, Центърът за рехабилитация и социална интеграция, обществени възпитатели, здравни медиатори и Регионалната здравна инспекция в Благоевград. Под формата на игра децата усвоиха умения като съсредоточеност и работа в екип.

През летните дни в музея бяха представяни детски книги от техните автори. Децата посетиха Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство, където научиха повече за растенията и животните, а възпитаници на Професионалната гимназия по туризъм им показаха как се приготвят различни десерти. Гости на школата за поредна година бяха експерти от националните паркове „Пирин“ и „Рила“.

В края на лятната школа за първи път бе организирана екскурзия до Парка за мечки в Белица, а на финала всяко дете получи грамота от заместник-кмета на Разлог Гергана Костова.

„Лятната музейна школа е идея, която постоянно надграждаме, тъй като има огромен интерес“, посочи д-р Манова. Тази година участници бяха не само деца, живеещи в Разлог, но и такива, чиито баби и дядовци са в града. Имаше деца от Норвегия, Австрия и Франция – българчета, които живеят по света, чиито родители работят в чужбина, и които прекараха лятото с нас в музея. Сред участниците имаше и деца от различни градове на страната, дошли при своите баби и дядовци.

„Всички деца бяха изключително любознателни и с разнообразни интереси, което ме впечатли. Беше едно истинско забавно лято“, допълни директорът на музея в Разлог.