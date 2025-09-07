Първият национален конкурс „С песните на Гинка Иванова – от Бакаджик до Тунджа“ събра пазители на фолклора в село Търнава край Ямбол

Пазители на фолклора от различни поколения се събраха на първия национален конкурс „С песните на Гинка Иванова – от Бакаджик до Тунджа“ в ямболското село Търнава. Над 50 певчески групи и индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти, взеха участие, идвайки от различни краища на страната.

Конкурсът се организира от Община Тунджа и се провежда в три възрастови категории – до 14 години, от 15 до 20 години и над 20 години. Той е вдъхновен от таланта на тракийската народна певица Гинка Иванова и над 50-годишния ѝ творчески път, посветен изцяло на българския фолклор, заяви пред БТА кметът на общината Станчо Ставрев.

„Фолклорът е в душите и сърцата на тунджанци и е в основата на всички наши празници. Този конкурс е още едно категорично доказателство за това. Търнава е едно от най-младите села в общината, но с будна общност и много млади хора, които припознаха този празник като свой и помогнаха за организирането му“, допълни Ставрев.

Той отбеляза, че „Гинка Иванова е личност, на която трябва да отдадем своята почит. В нейно лице имаме един истински пазител на българските традиции – човек, който безкрайно много обича община Тунджа и България. Тя е емблема на нашия Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ и една от най-обичаните тракийски народни певици с богат репертоар и дългогодишен творчески път.“

„Народната песен е сърцето и животът на българина – в нея е българщината, нашето минало, празниците и ритуалите, тъжни и весели. Щастлива съм, че макар и първо издание, конкурсът привлече толкова много участници“, сподели пред БТА самата Гинка Иванова.

Тя е закърмена с фолклора – наследница е на бежанци от Одринска Тракия. „Дядо свиреше на гайда, вкъщи се събираха много хора, пееха, плачеха и така осъмваха. Ние, още деца на 4–5 години, заспивахме под звуците на гайди и тъпани“, разказва певицата.

Гинка Иванова казва, че обича всички песни, които изпълнява, но особено ценни са ѝ авторските, по неин текст и мелодия. „Те извират от душата ми. Понякога за една думичка от текста съм се мъчила цели нощи – да е точната и да пасне на мястото си“, обяснява тя.

Съветът ѝ към младите изпълнители е не само да обичат фолклора, но и да се трудят неуморно и да бъдат дисциплинирани. „Аз никога не съм се вземала насериозно, но винаги съм работила като пчеличка“, добавя Гинка Иванова.

„Толкова много участници показват, че тракийската музика е популярна и обичана, а Гинка Иванова е нейното лице. Оптимист съм, че конкурсът ще се развива и ще продължи“, каза за БТА директорът и художествен ръководител на Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ Петър Димитров, който е и председател на журито. Изпълненията оценяват още вокалният педагог Ирина Желева и музикантът Панайот Панайотов.

Фестивалът се провежда в парка на селото и ще завърши с концерт на Гинка Иванова и обявяване на резултатите. Предвиден е и награден фонд.

Гинка Иванова Папазова е родена на 1 март 1953 г. в Ямбол. Наричат я „глас-камбана“ заради високия и красив сопран. Работила е с едни от най-големите имена на родната фолклорна сцена, сред които именитият кавалджия Матьо Добрев. През годините е записвала с оркестъра на Българското национално радио, участва в програми на Българската национална телевизия и концерти в чужбина.

Творческият ѝ път започва на 16 години, когато постъпва в тогавашния Тракийски ансамбъл за народни песни и танци в Ямбол, където художественият ръководител и диригент маестро Стоян Гагов веднага оценява вокалните ѝ качества. Първоначално е хористка, а по-късно и солистка. Там преминават цели 55 години от творческия ѝ път, включително след преименуването на ансамбъла във Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ (2007 г.), където работи до 2024 г. В Тракийския ансамбъл среща и съпруга си – гъдуларят Илия Иванов, с когото имат две дъщери и трима внуци.

Гинка Иванова е носител на множество отличия, сред които „Златен герб на Община Ямбол“, „Златен герб на Община Тунджа“ и „Сребърна лира“ на Съюза на музикалните дейци.