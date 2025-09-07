Подробно търсене

Волейболните национали пристигнаха в Хирошима за последните си контроли преди Световното първенство

Кремена Младенова
снимка: Българска федерация по волейбол
Хирошима,  
07.09.2025 13:43
 (БТА)

Националният отбор на България по волейбол за мъже пристигна в Хирошима след проведенения лагер в Токио и двете проверки срещу тима на Япония (0:3 и 2:3).

Разстоянието от близо 900 км между двата града бе изминато за по-малко от 4 часа със скоростния влак Шинкансен, известен още като "влак стрела", който наскоро отбеляза 61 години от първото си пътуване, пишат от Българската федерация по волейбол.
 
Играчите направиха лека тренировка в залата на местния клуб Хирошима Тъндърс, а на 8 септември (от 8:00 часа) и 9 септември (от 4:30 часа) им предстоят последни две контролни срещи срещу силния отбор на САЩ.

Това ще бъдат последните проверки за българските национали преди старта на Световния шампионат в Тайланд.

Първият официален мач на България предстои на 13 септември от 12:30 часа срещу Германия.

/КМ/

