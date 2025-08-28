Подробно търсене

За десети път Стара Загора щe бъде домакин на петдневен Beerфест

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Откриване на осмото издание на BeerБирфест. Снимка: БТА, архив
Стара Загора,  
28.08.2025 14:25
За десети път Стара Загора ще се превърне в столица на бирата по време на юбилейното издание на Beerфест 2025, съобщиха организаторите от Община Стара Загора и „Загорка“ АД.

Фестивалът ще се проведе от 3 до 7 септември на поляната в парк „Загорка“, до емблематичната пивоварна. Жителите и гостите на града отново ще могат да се насладят на качествено пиво, вкусни мезета и музика на живо в рамките на превърналото се в традиция събитие.

Петдневната програма ще предложи разнообразие от музикални стилове. Началото на 3 септември ще дадат Tino и Роби, а първата вечер ще завърши с популярната група „Молец“. Следващата вечер ще бъде посветена на рока – на сцената ще излязат Downtown, „Обратен ефект“ и D2.

На 5 септември акцентът ще падне върху хип-хоп и трап ритмите с изпълнения на Theo, INI, Dim4ou, Emil TRF и V:RGO.

Празничната вечер на 6 септември ще пренесе публиката в атмосферата на 90-те години с Gocata, DJ Alex, Румънеца и Енчев, а специален гост ще бъде международната звезда Nana.

Финалната вечер на 7 септември ще започне с концерт на учениците от НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора с песни на Майкъл Джексън, след тях ще свири група P.I.F., а големият завършек ще бъде със Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

И тази година присъстващите ще могат да се потопят в атмосферата на различни тематични кътове, а входът за всяка от музикалните вечери е свободен.

Първото издание на „Beerфест“ се състоя през 2015 година и оттогава се утвърди като едно от най-значимите събития в културния календар на Стара Загора.

