Девня отбелязва 56-ия си рожден ден с петдневен празник

Петдневен празник започва в Девня, съобщават от Общината. На днешната дата преди 56 години селата Девня, Река Девня и Повеляново се обединяват в един град, припомнят оттам.

В продължение на пет дни на сцената в парк „Разсадника“ публиката ще може да гледа концерти на Братя Аргирови, Мария Чакърдъкова и Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци, Румънеца и Енчев, Кичка Бодурова. Предвидени са забавления за децата, срещи с филмовото изкуство и кулинарни изкушения.

Съботният ден е посветен на децата. За първи път в Девня гостува „Щура лаборатория“, която ще предложи игри, научни опити, гигантски сапунени балони и среща с динозавър. Кулинарното изложение е с храни и напитки на местни производители.

Финалът на тържествата в парка ще бъде в Лятното кино с българския криминален филм „Киберпрестъпност“, в който специални участници са Тервел Пулев и Ники Кънчев.