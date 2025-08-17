Априлското въстание е тема на образователната програма „Свобода или смърт“ днес в Националния военноисторически музей

Образователната програма „Свобода или смърт“ ще се проведе днес, 17 август, в Националния военноисторически музей (НВИМ) в София. Събитието е част от инициативата „Семеен уикенд“ на музея, съобщават от екипа.

В образователната програма „Свобода или смърт“ участниците ще се върнат 149 години назад и ще научат любопитни факти за подготовката на Априлското въстание – от събирането на пари, през леенето на куршуми и изработването на черешови топчета, до шиенето на униформи и знамена. „Ще се запознаят с хронологията на събитията и ще проследят не само хода на въстанието, причините, довели до неговото избухване, последиците от погрома му, но и ще се потопят в онези героични дни, показали на света, че българите са достойни за свободата си“, казват от НВИМ.

Посетителите ще имат възможността да видят автентичните вещи на бележити личности като Христо Ботев, Тодор Каблешков, Стефан Стамболов, Георги Бенковски, Захарий Стоянов, Никола Обретенов, Панайот Волов, Стоил войвода и други, оставили дълбок отпечатък в историята на Априлското въстание.

От екипа уточняват, че участието в семейни програми през уикенда не изисква предварително записване и се заплаща към входния билет.

Както БТА писа, в събота, на 16 август, се проведе семейната игра „Мисия разузнавач“, в която участниците тестват бързина, ловкост и способност за ориентация.

/ВСР