Фирма "112 БГ ООД" в Разград търси да назначи програмисти, техници на електронна техника и електрообзавеждане, съобщиха от фирмата

Фирма "112 БГ ООД" в Разград търси да назначи програмисти, техници на електронна техника и електрообзавеждане, съобщи за БТА управителят и основателят на фирмата инж. Ивайло Иванов. Фирмата е водеща в търговията, доставката и сервизирането на компютърна техника. Екипът на фирмата е специализиран и в разработката и внедряването на интернет базирани бизнес приложения, изграждане на електроинсталации, Smart Home, както и изграждане, внос и дистрибуция на видеонаблюдение и СОТ, и други.

Иванов отбеляза, че се търсят и има нужда от такива кадри в бранша, но липсват.



"От една страна, образователната система не следва нуждите на бизнеса. От друга страна, много малко от учениците и студентите, които стажуват при нас, например, реално имат желание да придобият нужните знания и умения за развитие в сферата. Преди време избрахме две-три момчета от механотехникума. Взехме ги при нас, обучихме ги, имаха желание. Бяха много ерудирани, подготвени, научиха се на много неща. В момента, в който завършиха, кандидатстваха за работа на няколко места, включително и при нас. Ние си ги бяхме взели, но на едно от момчетата му предложиха работа в автобусна компания в Истанбул с много сериозно първоначално заплащане, което ние тук не можем да си го позволим, защото в такъв малък град аз не мога да направя такъв икономически растеж, за да мога да дам такава заплата. Трябва да се разгърна на територията на цяла България, за да стане, но това изисква допълнително инвестиции и офиси, но никой не дава средства, за да се случи", посочи Ивайло Иванов.

"Имаме успехи, имаме доста точки, по които сме навлезли в мащабите за България, може би имаме по-добър начин да си показваме знанията и възможностите, но това не ни помага в намирането на кадри, а напротив - те смятат, че когато фирмата работи добре и има добри отзиви ще дават големи заплати, но заплатите трябва и да бъдат заработени. Необходимо е кандидатите да имат желание да се развиват и да трупат нужните знания, за да се развиват в съответната сфера, а тя е специфична", посочи още Иванов.

Той отбеляза, че е задължително желаещите да работят във фирмата да са грамотни, като английският език е почти задължителен, защото документацията и техническите книжки на почти всичките оборудвания са на английски език. "Нашият пазар е малък и по никакъв начин не можеш да задължиш един огромен производител да си прати техническата документация на български. Софтуерите за управление на повечето от автоматиките също са на английски език. Почти няма такъв на български, вероятно не се и очаква да има. Нужно е да притежават и точност и да са достатъчно добре подготвени, в случай, че нещо не им е ясно да знаят как да си зададат въпроса, за да получат правилния отговор и да могат да вървят напред. Добре е да имат желание и хъс да обогатяват знанията си, да са комуникативни", каза още Ивайло Иванов.

Екипът на фирмата задължително предоставя въвеждащо обучение, проверяват се познанията на кадрите, след което лека полека се надграждат, посочи управителят на фирмата.

В "112 БГ ООД" работят 16 души, a фирмата има офиси в Разград, Кубрат, Исперих, Дулово, Лозница, като се обмислят варианти за отваряне на офиси евентуално в Търговище, Русе и Варна.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.