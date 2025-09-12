Подробно търсене

Премиерът Росен Желязков ще участва в честването на празника на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

Снимка: Милена Стойкова/БТА (ПГ)
София,  
12.09.2025 05:30
Премиерът Росен Желязков ще участва в честването по повод професионалния празник на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН), съобщиха от правителствената пресслужба. Тържествената церемония с поднасяне на венци и цветя пред паметника на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг ще се състои в двора на дирекцията в София.

На честването ще присъстват представители на политическото и професионалното ръководство на МВР, държавни институции и партньорски организации. 

На 20 юли повече от 8500 служители на дирекцията празнуваха своя патронен празник, както и празника на техния покровител св. Илия. 

В двора на главната дирекция в София беше отслужен празничен водосвет по случай патронния празник на българските пожарникари.

