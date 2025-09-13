Община Шумен започва санирането на жилищни и публични сгради, общо 1200 домакинства ще бъдат енергийно обновени

Община Шумен започва санирането на многофамилни жилищни и публични сгради. Днес вицепремиерът Атанас Зафиров и министърът на регионалното развитие и благоустройството, заедно с кмета на града проф. Христо Христов, дадоха начало на санирането на сградите в Шумен по проект за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Присъстваха зам.-кметове на община Шумен, експерти от местната администрация, представители на фирмата изпълнител на проекта и граждани.

Общо 1200 домакинства в Шумен ще бъдат енергийно обновени, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. „Спасяването на програмата за саниране беше една от първите ми каузи в началото на мандата и се радвам, че реализацията ѝ върви с пълна сила и на други места в страната. Всички класирани проекти са 100% гарантирани, като една част ще бъдат разплатени през МРРБ, а останалата – през ББР", каза още той.

„Програмата за саниране е потвърждение на ангажимента на правителството от една страна към общините, а друга – към домакинствата. Поздравявам министъра на регионалното развитие, защото с неговите и на екипа му усилия успяхме да спасим тези средства по Плана за възстановяване и устойчивост“, каза вицепремиерът Атанас Зафиров. Той се обърна и към изпълнителите на проекта да работят качествено и в срок, така че хората да са доволни.

Кметът на Шумен Христо Христов допълни, че програмата за саниране дава възможност за подобряване на средата и качеството на живот, както и повишаване стойността на имотите. По думите му Шумен има възможност да усвои над 35 милиона лева за енергийно обновяване на сгради.

Както БТА информира, първата сграда в Шумен, в която започва санирането, е на бул. „Велики Преслав" № 33. Там се постави начало на изпълнението на проекта в града. Разрешителното за строеж на кооперацията на този адрес е влязло в сила от 11 септември, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен. Общата стойност на проекта за саниране на жилищната кооперация е на стойност над 415 хиляди лева.

Сградите на Община Шумен, спортна зала „Плиска“, Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров“, Регионалния исторически музей в града и кметството в с. Мадара ще бъдат реновирани с над 13 млн. лева, съобщи през май заместник-кметът по бюджет и финанси на местната администрация Десислава Петрова.