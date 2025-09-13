В Плевен две благотворителни инициативи ще събират средства за лечението на болни деца. И двете ще се състоят през почивните дни в центъра на града.

На 13 и 14 септември, на площад „Възраждане“ в Плевен ще се състои благотворително Експо 2025, организирано от BMW Team Pleven със съдействието на редица партньори и съмишленици.

Целта на събитието е да обедини автомобилни фенове, семейства и граждани на Плевен в подкрепа на благотворителна кауза - събирането на 24 000 лева за лечението на 6-годишния Георги, диагностициран с аутизъм. Необходимата терапия включва лечение със стволови клетки и трансплантация на чревна микробиота.

Програмата на изложението включва над 30 специално подбрани и редки автомобила, 10 мотоциклета, включително пистови и класически модели.

Организаторите са осигурили и безплатни детски атракциони: симулатори, аниматори, рисуване, оцветяване на фигурки и други занимания.

Втората инициатива е под мотото „Подстрижки за малки и големи - в подкрепа на Софи“! Тя ще се състои в неделя, 14 септември, от 10:00 ч. до 18:00 ч. до оркестрината в Градската градина.

Зад благотворителната инициативата стои група плевенски бръснари и фризьори, които в навечерието на първия учебен ден ще дарят от своето време и умения, като предоставят подстрижки срещу дарение. Всички събрани средства ще бъдат използвани за лечението на малката Софи от Плевен, която спешно се нуждае от лечение в чужбина.

„Ние сме малка група бръснари, обединени от желанието да направим добро. С уменията си искаме да помогнем на едно плевенско дете! Софи е с диагноза невробластом на дясна надбъбречна жлеза с разсейки в черния дроб. В момента тя се лекува в Турция и има нужда от поредица от скъпоструващи операции. С това събитие искаме да подадем ръка на семейството й. По този начин искаме да помогнем и на други плевенски семейства, като подарим подстрижка за първия учебен ден. Така заедно ще направим добро и ще дарим усмивки!“, съобщиха организаторите.