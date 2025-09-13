Старши треньорът на Валенсия за мача с Барселона на „Естади Йохан Кройф“: „Това е нетипична ситуация“

Старши треньорът на Валенсия Карлос Корберан говори за срещата с Барселона в 4-ия кръг на Ла Лига на стадион „Естади Йохан Кройф“, който побира едва 6000 зрители.

„Това е нетипична ситуация, защото стадионът обикновено е известен предварително, а федерацията и Ла Лига определят правилата и трябва да гарантират, че те се спазват. Това, което направих, беше да се съсредоточа върху себе си, независимо на какъв терен играем“, каза испанският специалист на пресконференция.

Мачът Барселона - Валенсия ще се проведе на 14 септември от 22:00 часа.

Вицепрезидентът на Барселона по институционално развитие Елена Форт заяви, че има вероятност отборът да приеме Хетафе в 6-ия кръг на Ла Лига на реконструирания стадион „Камп Ноу“. Този мач е насрочен за 21 септември.