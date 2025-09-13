Здравей, училище: В Българското неделно училище „Отец Александър Чъкърък“ в Одрин започна деветата учебна година

В българското неделно училище „Отец Александър Чъкърък“ в Одрин днес по традиция тържествено бе открита новата учебна година с програма, подготвена от учениците под наслова "Здравей, училище". На тържеството присъстваха учителите, служители от генералното консулство в Одрин, родители и много гости от града и от България.

Генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска пожела "на добър час" и нови постижения на учениците и преподавателитe.

Българското неделно училището в Одрин, заедно с българското неделно училище "Св. Св. Кирил и Методий" са двете български училища в Република Турция. Неделното училище „Отец Александър Чъкърък“ е създадено през 2017 година по инициатива на българския свещеник отец Александър Чъкърък и съпругата му Мария Чъкърък. Отначало се казва "Иван Вазов", но след кончината на отеца започва да носи неговото име в знак на признателност към всеотдайното му служене на вярата и българщината.

Първоначално помещенията за учебните занятия са предоставени безвъзмездно от Сезаи Ърмак, председател на Одринската търговско-промишлена палата. Сега училището се помещава в двора на българската православна църква “Свети Георги” в Одрин, а помещенията са на фондацията “Свети Георги”.

Училището се финансира от Министерството на образованието и науката на България по програмите "Роден език и култура зад граница" и "Български неделни училища в чужбина“. Училището е под егидата на Българското генерално консулство в Одрин с генерален консул Радослава Кафеджийска, което полага грижи за неговото развитие.

По информация на ръководството на училщето, предоставена специално на БТА, до момента за учебната 2025-2026 година са се записали 55 деца, от които 22 са в подготвителна група.

Децата са предимно от град Одрин и са български и турски граждани, представители на общността на изселниците от България, но има и местни деца – само турски граждани, които заедно с приятелите си с български корени искат да научат български език. По инициатива на родителското настоятелство през настоящата година всички учебни занятия ще се провеждат само в присъствена форма, тъй като според тях дистанционното и онлайн обучението, което се е прилагало в предишните няколко години е неефективно за учениците от първи до четвърти клас, каквито са в мнозинството си децата в училището, посочват от ръководството.

В рамките на учебната програма, която е спусната от Министерството на образованието и науката, децата ще изучават български език, български традиции и обичаи и музика.

От тази година училището има нов ръководител - Христо Христов, който е дългогодишен преподавател в Тракийския университет в Одрин и преподавател по музика в БНУ. Сред преподавателския състав са и бившият директор на училището Бахтъшен Мутлу, която заедно с г-жа Руджинан Ергюн е сред основателите на училището. Има и нови попълнения – двамата филолози Александър Александров и Айра Шен Тилки. Всички учители владеят едновременно български и турски език, това е важно изискване, което спомага за по-ефективното обучение по български език чрез използване на различните възможности на преподаваните предмети.

Особено успешно е било участието на учениците в Националната програма “Неразказаните истории на българите“ на МОН с проект, свързан с Българската мъжка педагогическа гимназия „Д-р Петър Берон“ в Одрин - ценна българска следа в този край. През тази учебна година се предвижда учениците да се фокусират върху изследователски проект, свързан с традициите и обичаите на българите и другите народности от Тракия. Съвместно със съученици от училища в Турция, Гърция и България децата ще подготвят етнографска изложба на основата на богатата колекция от български традиционни облекла, която се съхранява в музея в храма „Св. Георги“ в Одрин. Предвиждат се и учебни пътувания и лагери в България, с които да се подпомогне процесът на обучение, със съдействието на дамските клубове "Inner Wheel" от Одрин и Варна.

Интересен е и проектът, по който децата от БНУ в Одрин са работили през лятната ваканция, за изработване на лого на училището. В творбите си децата пресъздават символите на България и на Турция, знаците на приятелство и добросъседство, желанието си да общуват свободно с връстниците си от двете страни на границата. Девет деца са отличени от жури, съставено от ръководството на училището и представители на Генералното консулство на България в Одрин. На основата на техните проекти на лого, ще бъде създаден и бъдещият официален знак на БНУ в Одрин.

БНУ в Одрин разполага с три класни стаи, които се помещават в двора на българския православен храм „Св. Георги“ в Одрин, учителска стая и стая за дежурните родители. Класните стаи са оборудвани с всичко необходимо за провеждане на учебните занятия, а училището има и богата библиотека с книги на български език от читалището в Одрин, клон на читалище „Просвета 1870“, гр. Свиленград.