Видинският митрополит Пахомий отслужи литургия в монтанското село Горно Церовене

Видинският митрополит Пахомий отслужи Света литургия в църквата „Св. спасение Господне“ в монтанското село Горно Церовене.

Владиката посочи, че в храма наскоро е завършила реставрация на иконите, които днес бяха осветени.

„Тук сме, за да може заедно с всички хора, които са от селото и близкия град Монтана, да участваме в този благодатен празник в днешния ден, в който се чества паметта на св. Корнилий и обновлението на храма в Йерусалим - изключително големи събития и празници в християнския свят“, каза митрополит Пахомий.

Той посочи, че много от храмовете във Видинска епархия се нуждаят от реставрация. Митрополит Пахомий отбеляза също, че Видинската митрополия полага усилия да се погрижи за основните неща, но е необходима и помощта на държавата, на кметствата и на общността, за да може да се продължи духовният живот и духовното разрастване на хората в региона и епархията.

В църквата „Св. спасение Господне“ в Горно Церовене свещенослужител е отец Христодул. Храмът е един от най-старите в община Монтана. Построен е през 1867 година.