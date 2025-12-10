Около 30 километра е опашката от товарни автомобили пред пункта с Турция "Капитан Андреево", съобщиха от "Пътна полиция"

Около 30 километра е опашката от товарни автомобили на автомагистрала "Марица" пред граничния контролно-пропускателен пункт с Турция "Капитан Андреево" - от входа на пункта до пътен възел "Любимец", съобщи за БТА началникът на сектор "Пътна полиция" в Областната дирекция на МВР - Хасково Иван Расоков.

Двуредовота колона от тирове е обичайна за това време на годината - причината е увеличеният брой превози в навечерието на коледните и новогодишни празници, обясни Расоков. Освен "Магистрална полиция" в охраната и осигуряването на безопасност са включени и други служби - патрули от полицейския участък в Любимец, районното управление в Свиленград, "Гранична полиция", жандармерия и служба "Миграция".

Вчерашният ден бе белязан от инцидент на опашката, при който 42-годишен водач на камион със сръбско гражданство не се подчини на полицейска разпореждане, прояви агресия и събори на земята младши инспектор от управлението в Свиленград.