Подробно търсене

Изложба на кралски скъпоценности се открива в Париж само седмици след обира в Лувъра

Михаил Евлогиев
Изложба на кралски скъпоценности се открива в Париж само седмици след обира в Лувъра
Изложба на кралски скъпоценности се открива в Париж само седмици след обира в Лувъра
Смарагдовата тиара на кралица Виктория от 1845 г. също ще бъде изложена в Hôtel de la Marine. Снимка: AP/Michel Euler
Париж,  
10.12.2025 13:31
 (БТА)
Етикети

Изложба на дворцови артефакти се открива днес в Париж, въпреки че френската столица все още е разтърсена от спомена за дръзкия обир на скъпоценности от Лувъра, съобщава Асошиейтед прес.

Експозицията „Династични скъпоценности“ е разположена в четири галерии на историческата сграда Hôtel de la Marine и представя повече от сто произведения, впечатляващи както с блясък, така и с мащаб. Сред експонатите има предмети от колекцията „Ал Тани“, лондонския музей „Виктория и Алберт“, както и ценности, предоставени от личности като крал Чарлз Трети и от компании като „Картие“.

Сред най-интересните експонати са гигантският 57-каратов диамант „Звездата на Голконда“; сапфирена корона и изумрудена тиара, проектирани от принц Алберт за кралица Виктория и събрани отново тук за първи път от повече от 150 години; както и инкрустирани с диаманти рокли на Екатерина Велика. Колие на „Картие“, създадено за индийски владетел, съчетава европейски стил с вековни скъпоценни камъни.

От Hôtel de la Marine не е посочено дали мерките за сигурност в залите са били засилени в отговор на обира в Лувъра. Въпреки това, актуалната изложба се разгръща в момент, когато Париж спешно затяга контрола в музеите.

След затварянето на галерия „Аполо“ в Лувъра, Hôtel de la Marine неочаквано е готов да се превърне в основна цел за любителите на скъпоценостти - място, към което посетителите, лишени от възможност да посетят експозициите на Лувъра, може естествено да се насочват. „Показваме как велики скъпоценни камъни, тиари и изящни предмети са отразявали идентичността между XVIII и XX век“, каза Амин Джафер, директор на колекцията Ал Тани и един от кураторите на изложбата, цитиран от АП.  

Тази демонстрация на привилегии и власт се възприема обаче по различен начин днес. Само този уикенд във Великобритания протестиращи в Лондон разпръснаха крем върху витрината на Имперската корона по време на протест срещу неравенството. 

Музеите по света са все по-притиснати да се конфронтират с въпроса за произхода на такива предмети и да се справят с експлоататорските мрежи, които са направили възможни появата на подобни съкровища.

Въпреки напрегнатата атмосфера, кураторите казват, че искат посетителите да се възхищават, да мечтаят и да изследват пластовете на „привързаност, любов, взаимоотношения и даряване“, изразени в тези артефакти. „Всеки предмет тук разказва история“, посочва Джафер пред АП. „Те са сменяли собственици, откакто са направени, и продължават да оцеляват.“

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

03.12.2025 17:35

Полицията в Нова Зеландия чака доказателства, след като арестува мъж, погълнал скъп медальон тип „яйце на Фаберже“

Полицията в Нова Зеландия изчаква „природата да си свърши работата“, след като мъж се опитал да изнесе медальон на стойност 16 500 евро от бижутериен магазин, като го погълнал, съобщава АП.
08.11.2025 19:17

Съкровището на Хабсбургите предизвика дебати за собствеността на скъпоценностите

Новината, че смятаните за изчезнали бижута на австрийската императорска династия са престояли над сто години в сейф в канадската провинция Квебек предизвикват дискусия за правата над собствеността им, коментирана от медиите в Австрия.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:41 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация