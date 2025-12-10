Изложба на кралски скъпоценности се открива в Париж само седмици след обира в Лувъра

Изложба на дворцови артефакти се открива днес в Париж, въпреки че френската столица все още е разтърсена от спомена за дръзкия обир на скъпоценности от Лувъра, съобщава Асошиейтед прес.

Експозицията „Династични скъпоценности“ е разположена в четири галерии на историческата сграда Hôtel de la Marine и представя повече от сто произведения, впечатляващи както с блясък, така и с мащаб. Сред експонатите има предмети от колекцията „Ал Тани“, лондонския музей „Виктория и Алберт“, както и ценности, предоставени от личности като крал Чарлз Трети и от компании като „Картие“.

Сред най-интересните експонати са гигантският 57-каратов диамант „Звездата на Голконда“; сапфирена корона и изумрудена тиара, проектирани от принц Алберт за кралица Виктория и събрани отново тук за първи път от повече от 150 години; както и инкрустирани с диаманти рокли на Екатерина Велика. Колие на „Картие“, създадено за индийски владетел, съчетава европейски стил с вековни скъпоценни камъни.

От Hôtel de la Marine не е посочено дали мерките за сигурност в залите са били засилени в отговор на обира в Лувъра. Въпреки това, актуалната изложба се разгръща в момент, когато Париж спешно затяга контрола в музеите.

След затварянето на галерия „Аполо“ в Лувъра, Hôtel de la Marine неочаквано е готов да се превърне в основна цел за любителите на скъпоценостти - място, към което посетителите, лишени от възможност да посетят експозициите на Лувъра, може естествено да се насочват. „Показваме как велики скъпоценни камъни, тиари и изящни предмети са отразявали идентичността между XVIII и XX век“, каза Амин Джафер, директор на колекцията Ал Тани и един от кураторите на изложбата, цитиран от АП.

Тази демонстрация на привилегии и власт се възприема обаче по различен начин днес. Само този уикенд във Великобритания протестиращи в Лондон разпръснаха крем върху витрината на Имперската корона по време на протест срещу неравенството.

Музеите по света са все по-притиснати да се конфронтират с въпроса за произхода на такива предмети и да се справят с експлоататорските мрежи, които са направили възможни появата на подобни съкровища.

Въпреки напрегнатата атмосфера, кураторите казват, че искат посетителите да се възхищават, да мечтаят и да изследват пластовете на „привързаност, любов, взаимоотношения и даряване“, изразени в тези артефакти. „Всеки предмет тук разказва история“, посочва Джафер пред АП. „Те са сменяли собственици, откакто са направени, и продължават да оцеляват.“