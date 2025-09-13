Почина 16-годишно момче, блъснато от мъжа, с който майка му е живяла на съпружески начала в русенско село

Почина 16-годишното момче, блъснато с автомобил от мъжа, с който майка му е живяла на съпружески начала в русенското село Басарбово. Това съобщиха за БТА от Университетската болница "Канев" в крайдунавския град.

Случаят е от юли месец тази година. Тогава след употреба на алкохол между 43-годишния М. Д., неговите родители и Б. И. - жената, с която живеел на семейни начала, избухнал скандал в дома им. След това 16-годишното момче и майка му тръгнали пеш по една от улиците на селото, но били застигнати от М. Д., който управлявал колата си и умишлено я насочил към детето. Ударил го с предната част и преминал през него. След това вместо да спре и окаже помощ, напуснал местопроизшествието и се прибрал в дома си. Там малко по-късно бил задържан от полицаите. Тестовете показали, че той е с над 1,2 промила алкохол, като е употребил и амфетамин.

Впоследствие Окръжен съд - Русе постанови постоянна мярка "задържане под стража" за 43-годишния мъж. Срещу него бяха повдигнати четири обвинения за тежки умишлени престъпления - за опит за убийство, за умишлено причинено пътнотранспортно произшествие с последвали средни телесни повреди, за шофиране в пияно състояние и за шофиране след употреба на алкохол.

16-годишното момче беше настанено в интензивното отделение на болница "Канев" в кома и с опасност за живота. Очаква се, след като то почина, прокуратурата да промени и обвиненията срещу 43-годишния мъж, който го блъсна с колата си.