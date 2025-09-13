Празникът на торта „Гараш“ се отбелязва за четвърти път в Русе с кулинарни демонстрации, конкурси, концерти и лазерно шоу

Кулинарни демонстрации, конкурси, концерти и лазерно шоу включва четвъртия празник на торта „Гараш“ в Русе.

При засилен интерес премина конкурса за приготвяне на шоколадовия десерт по класическа и по нетрадиционна рецепта. В него се включиха близо 100 любители сладкари. Жури от професионалисти избра най-добрите от тях. Наградите за челните места осигури Центърът за професионално обучение на известния сладкар шеф Иван Александров, който организира и специален мастър клас за деца. По-късно той демонстрира и приготвянето на миниатюрни хапки „Гараш“ по своя рецепта, на които се насладиха и всички присъстващи.

„Всичко е въпрос на вкус. За традиционната рецепта е важно да има орехи в нея, белтък и масло да има, шоколад, да има баланс между шоколад и между сладост. Иначе например на моята аз си добавям повече масло, жълтъци и допълнителни съставки, които я правят по-вкусна. Всеки я прави на вкус. Сега дори пробвахме много вкусни торти, които нямат нищо общо с оригинала и си заслужават доста, определено“, каза за БТА шеф Александров.

Той добави, че всеки може да заимства и рецепта от старите тефтери на своята баба или майка.

„Даже моята майка прави една торта „Гараш“, която е само крем, от него отделяме и слагаме ядки и става такъв блат. Дори и на мен ми беше супер странно, как го правим, но става. Затова казвам, че има много неща, които си заслужават и затова старите тефтери са важни“, отбеляза още за БТА шеф Иван Александров.

Сред специалните гости на празника, който се организира от Община Русе, беше и актьорът Владимир Карамазов – брат на шеф Александров. Заместник-кметът на Русе Златомира Стефанова припомни, че повод за празника са изследванията, според които торта „Гараш“ е създадена в крайдунавския град през 90-те години на 19-и век от кулинарните умения на Коста Гараш, който се позовава на рецептата за виенската торта „Сахер“.

„Всеки един град в България, всяко населено място, има някакъв кулинарен фестивал, има някакъв специален дух. Нещо специално, което го отличава. Аз мисля, че освен символите, които имаме като архитектура, тортата „Гараш“ много ни отличава и много пасва на аристократичния дух на русенци“, каза за БТА Стефанова.

Днешният празник ще завърши с концерт на Михаела Филева, Deep Zone Project и лазерно шоу на Анди Фолкнър, съпроводено от специално подбрана музика, на площад „Свобода“.