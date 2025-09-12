Подробно търсене

Международният театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ представя днес в Драматичен театър-Пловдив постановката по Тенеси Уилямс „Котка върху горещ ламаринен покрив" на Драматичен театър „София“-София, съобщават организаторите. Плакат: Организаторите
Пловдив,  
12.09.2025 08:01
 (БТА)

Театър „София“ гостува в Пловдив с две постановки. „Котка върху горещ ламаринен покрив" от Тенеси Уилямс ще бъде представена днес, в рамките на международния театрален фестивала „Сцена на кръстопът“ в Драматичния театър, в Пловдив, съобщават организаторите.

По думите им авторът Тенеси Уилямс е педантичен събирач на стъклени души – нащърбени, пропукани, дори натрошени, които той нежно и грижовно подрежда в своите пиеси менажерии – невъзможни да овехтеят, възможни да интригуват, разтърсват, прочувстват, да разръчкат захабените ни емоции, да разбулят обърканите ни илюзии. Участват актьорите Елеонора Иванова, Гринго-Богдан Григоров, Ириней Константинов, Петя Силянова, Невена Калудова, Владимир Солаков, Михаил Милчев и Юлиян Рачков. Преводът на текста е на Иванка Димитрова, сценографията на Никола Налбантов, а композитор е Петър Дундаков. Режисьор е Стайко Мурджев.

На 14 октомври гостува „Госпожа Министершата“ от Бранислав Нушич – в дома на културата „Борис Христов“. Участват актьорите Лилия Маравиля, Дария Симеонова/ Лора Мутишева, Мартин Димитров, Милена Живкова, Невена Калудова, Николай Върбанов, Николай Димитров, Петя Силянова, Росен Белов, Румен Троев, Симона Халачева, Юлиян Малинов, Юлиян Рачков, Ириней Константинов. Преводът е на Катя Йорданова, сценографията – на Петър Митев, музиката – на Калоян Димитров, видео – Димитър Сарджев, анимация – Димитър Димитров, оператор е Веселин Христов. Режисьор е Недялко Делчев.

