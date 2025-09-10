„Сцена на кръстопът" е пиршество на възприятията и празник за театралната общност в България, каза директорът на фестивала Кръстьо Кръстев

Общо 18 заглавия ще бъдат представени в основната програма на 29-ото издание на театралния фестивал „Сцена на кръстопът", който стартира днес в Пловдив. Това съобщиха днес на пресконференция в Пловдив организаторите.

„Един празник за град Пловдив, за театралната общност на България, за театралната общност в Пловдив. Едно пиршество на възприятията. Една програма сме направили, която е наистина с най-доброто, което тази година беше и се случи в българската театрална гилдия, в българско театрално пространство. Осемнадесет представления на едни от най-добрите режисьори в България с театри, които са водещи в България. Има и по-малки театри, които са създали много интересни неща. Надявам се, че това е една истинска картина за състоянието на българския театър в момента“, каза пред медиите директорът на фестивала Кръстьо Кръстев.

„Ние съществуваме, за да помагаме на обществото да види през микроскопа на театъра собствените си проблеми и през погледа му собственото си бъдеще. Смятаме, че театъра има изключителна социална и обществена функция, и ако сте забелязали развитието на театъра в последните 10-12 години, той разширява своето социално действие. Не се задоволяваме само с правенето на добри или много добри спектакли, а се ангажираме със социални дейности, които да популяризират театралното изкуство, да възпитават нова театрална публика, да създават територии за паметта – като музея на театъра, да създават празници за обществото – като карнавала по случай Деня на театъра“, каза драматургът Александър Секулов.

Той посочи, че всичко това разширява дейността на Драматичния театър в Пловдив в области, които до този момент са били оставени встрани. Подчерта и все по-тясното взаимодействие между театъра и училищата по изкуства в града. „Виждаме смисъла си, виждаме смисъла от нашето съществуване в това обществото и социума да имат полза от нас извън естетическите ни постижения“, допълни Секулов.

Сподели, че решението на театъра да не покаже ново представление, а да покаже най-награждаваното за миналата година, по удивителен начин съвпада с мотото на фестивала – „Белега“. „Спектакълът „Без кръв“, както вие много добре знаете, общо взето говори за една гражданска травма, каквато е една гражданска война. Травма, която може да бъде помнена, но може да бъде преодоляна единствено чрез любовта. Не чрез прошката – тя е по-скоро пасивно понятие, а чрез любовта, която е активно понятие“, каза още Секулов.

„Сцена на кръстопът" ще бъде открита тази вечер със спектакъла на Драматичния театър в Пловдив – „Без кръв", по едноименния роман на Алесандро Барико. Представлението ще бъде изцяло с благотворителна цел, като събраните средства ще бъдат дарени за изграждането на нова детска болница към УМБАЛ „Свети Георги" - Пловдив. Болницата ще обслужва градовете Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали и Пазарджик. Както БТА съобщи, на 3 и 4 септември във фоайето на пловдивския театър имаше дарителска кампания за кръв, а всеки, който да дари кръв получи безплатен билет за спектакъла днес.

„Театърът винаги за мен и за моят екип е бил не само изкуство, но и мост между хората – място където се срещаме с различни идеи, истории, култури и гледни точки. Тази година фестивалът носи една по-специална мисия, за това и Български червен кръст (БЧК) взема участие“, каза Таня Георгиева, директор на БЧК в Пловдив.

„Освен, че ще се докоснем до ярки спектакли, талантливи актьори, ние объединяваме усилията си в подкрепа на благотворителна кауза – живота и здравето на нашите деца. Пловдив отдавна мечтае за тази детска клиника. Вярваме, че изкуството има силата не само да вдъхновява, но и да променя животи. Всеки билет, всяка дарена усмивка и жест ще се превърне в помощ и реализиране на тази мечта на пловдивчани“, допълни Георгиева. Тя благодари на организаторите, партньорите, на артистите, на журналистите и на публиката, която е дарителя към тази кауза и пожела този фестивал бъде вдъхновение, надежда и начало на нови добри идеи и дела.

„Откриващата ни програма ще продължи в двора на театъра с един тържествен концерт на една изключително талантлива певица Александра Борисова, с нейния дебютен албум, който е продуциран от самия Камен Донев, който ще бъде водещ и конференсие на този концерт“, каза директорът на Драматичния театър в Пловдив – Сузанна Арутюнян-Василевска.

Според нея подготвената програма е много тържествена и интересна за всички любители на театъра. Уточни, че освен копродукцията на спектакъла „Разстоянието“, театърът участва в рамките на фестивала с още едно заглавие – спектакълът „Арт“ на Ясмина Реза. Представлението е посветено на актьора Ивайло Христов, който отбелязва 55-годишнина и 30 години на сцената на Драматичен театър-Пловдив, уточни тя.

Акцент в основната програма на фестивала е традиционният ден, посветен на най-малките зрители. На 20 септември се играе представлението „Малкият принц" на Младежкия театър "Николай Бинев" - София. През целия ден ще има забавления за малчуганите в двора на театъра, където съвместно с БЧК и Кукления театър в Пловдив ще се състои детска работилница за създаване на кукли и за първи стъпки в обучението за оказване на първа помощ. „Бъдещето на този фестивал е в младото поколение и всъщност нашата задача е да съхраним това, което имаме и да предадем на новите поколения. Затова в рамките на този ден нека всички деца да бъдат част от нашия празник и да усетят духа на театъра“, каза Сузанна Арутюнян-Василевска.

Друг основен акцент в тазгодишното издание е гостуването на най-големия театрален фестивал в света „Авиньон". Публиката ще види най-новото представление на режисьора и художествен директор на „Авиньон" Тиаго Родригес, в което Драматичният театър в Пловдив е копродуцент, заедно с още десетина други европейски театри.

Нова за фестивала е рубриката „Тайно представление" или „Представление на тъмно". На 11 септември пловдивската публика ще има възможност да влезе в залата, без да знае какво ще гледа. "Никой, освен нас, не знае заглавието на пиесата, която ще поставим. Правим го, за да видим какво доверие има пловдивската публика на фестивала", обясни директорът на фестивала. Той посочи, че първо са били разпородадени билетите именно за този спектакъл.

„Тазгодишното издание може би е повече свързано с лечителни представления. Ако в предишните години в съпъстващата програма имахме по-бунтарски неща, свързани с войната в Украйна, тази година се опитваме малко или много да шием рани. Затова основното нещо, което с голяма любов правим, и благодарение на Георги Тошев и филмите, които той създава за нашите колеги, вече качили се по стълбицата горе, е много важно", каза д-р Росица Обрешкова, програмен директор на фестивала.

Тя разказа за съпътстващата програма, която започва днес на площад „Джумая" с откриване на изложба сотографии „Любов под тепетата", посветена на Катя Паскалева и Георги Божилов-Слона и продължава утре с представянето на нейната книга Imaginatrix. Уточни, че в рамките на съпътстващата програма има още едно събитие, посветено на Катя Паскалева - прожекция на филма „Катя и слона" с представяне на книгата „Катя Паскалева. Тишина от думи". Акцент в програмата са филмът "Ламбо от София", който тя определи като любовно послание към Стефан Данаилов, актьорски уъркшоп на Димитър Маринов – „От сцената към екрана", поредицата на Георги Тошев „Белязали времето" за любими български артисти и филмите „Личен разговор" за Наум Шопов и „Пътуване", посветен на Невена Коканова.

Продуцентът на фестивала Ирен Чанкова представи партньорите и спонсорите на събитието, като изказа специални благодарности към община Пловдив за безрезервната им подкрепа през последните 29 години, на Драматичния театър в Пловдив, който според нея неслучайно е бил избран от Стефан Данаилов за събитието, на фестивалния директор и всички, подкрепили есенното му издание.