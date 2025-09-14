Ириней Константинов е един от най-големите български театрали, каза Кръстьо Кръстев, директор на фестивала "Сцена на кръстопът"

Ириней Константинов е един от най-големите български театрали – изключително талантлив актьор и успешен директор, човек, изживял живота си в българския театър и дал му изключително много. Това каза Кръстьо Кръстев, директор на фестивала "Сцена на кръстопът" в Пловдив, по повод отличието за принос към театъра, което беше дадено на Константинов в рамките на форума. "За нас беше чест и удоволствие да му връчим тази награда, защото към неговата работа изпитваме огромен респект“, отбеляза още Кръстев.

По думите му отличието ежегодно се присъжда на личности, оставили траен отпечатък върху развитието на българския театър и оказали подкрепа на фестивала през годините.

В тазгодишното издание на "Сцена на кръстопът", което започна на 10 септември и продължава до 21 септември, Константинов участва като част от екипа на Театър "София", представил "Котка на горещ ламаринен покрив".

Както БТА съобщи, общо 18 заглавия са включени в основната програма на 29-ото издание на театралния фестивал „Сцена на кръстопът". Фестивалът беше открит със спектакъла на Драматичния театър в Пловдив – „Без кръв", по едноименния роман на Алесандро Барико.

На 16 септември пловдивската публика ще има възможност да гледа спектакъл на трупа от Гърция, а на 17 и 18 септември предстои "Разстоянието/ Lа Distance" на Тиаго Родригес, директор на театъра в Авиньон. „За нас е голямо удоволствие и чест, че сме съпродуценти на този спектакъл“, допълни Кръстев.