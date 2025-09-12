Честният пояс на Света Богородица ще бъде посрещнат днес тържествено в Сливен

Честният пояс на Пресвета Богородица пристига днес в Сливен и ще бъде посрещнат тържествено на площад „Хаджи Димитър“ в 18 часа, съобщиха от Сливенската митрополия.

С литийно шествие светинята ще бъде пренесена по ул. „Великокняжевска“ до храм „Св. Богородица“, където ще бъде изложена за поклонение. Веднага след това ще бъде отслужена архиерейска празнична вечерня, възглавена от Сливенския митрополит Арсений.

Честният пояс ще остане в храма до 15:00 часа на 14 септември, неделя. През цялото време храмът ще бъде денонощно отворен за вярващи, които ще имат възможност да се поклонят пред светинята и да потърсят закрилата на Пресветата Богородица за здраве, изцеление и благословение.

На 14 септември поясът ще бъде посрещнат тържествено и в Бургас – пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. Литийното шествие ще премине по ул. „Александровска“ и ул. „Успенска“ до храм „Св. Богородица“, където ще бъде отслужена вечерня. До 17 септември, сряда, светинята ще остане изложена в храма, който също ще бъде денонощно отворен за поклонение и молитва.

Честният пояс на Света Богородица ще дойде в България по покана на Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква. Това е единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка. Тя се съхранява в манастира „Панагия Като Ксеня“ в град Волос, Гърция.

Според свещеното предание поясът е бил изтъкан от самата Пресвета Богородица от камилска вълна и след успението ѝ е бил предаден на св. апостол Тома. В продължение на векове реликвата е съхранявана в Йерусалим, Кападокия и Константинопол, а оттам преминава през редица християнски земи, включително и България. Части от пояса се намират днес в Гърция, Кипър, Грузия, Италия и Сирия.