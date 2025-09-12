Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Силистра, Балчик, Вършец, Сопот и Николаево

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Силистра, Балчик, Вършец, Сопот и Николаево.

В Силистра работната среща е организирана в сградата на Общината от 9:30 до 12:00 ч., а в Балчик, Вършец, Сопот и Николаево срещите са насрочени за 11:00 ч. съответно в ТИЦ "Мелницата", Общината, зала "Хаджи Кьока Павлов" и Народно читалище "Васил Левски".

Заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов ще открие информационното събитие в Силистра, съобщиха от пресцентъра на ресорното министерство.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.