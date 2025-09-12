Въпросът за обезпечаването на търговските обекти с евромонети беше обсъден по време на информационна среща за еврото в Сопот

Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се състоя в зала "Хаджи Гьока Павлов" в Сопот днес. Събитието беше организирано от Комисията за защита на потребителите (КЗП), като целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по приемане на новата валута.

Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Един от въпросите, които гражданите зададоха на експертите, беше свързан с обезпечаването на търговските обекти с дребни евромонети и дали търговците ще имат физическата възможност да връщат рестото единствено в евро, каквото е изискването на закона.

Димитър Илиев, част от териториалния отдел на КЗП в Пловдив, отговори, че търговците от декември месец ще могат да се снабдят с т. нар. стартови пакети с евробанкноти и центове, които ще бъдат предоставяни от банките. Драгомир Кунев, директор на Териториалната дирекция на НАП - Габрово, припомни, че въпреки задължението рестото да бъде връщано в евро, в случай, че няма такава възможност, търговецът ще може да върне цялата стойност на рестото в лева. "Трябва да бъдем малко по-търпеливи. Това е двустранен процес, който трябва да преминем", каза Кунев.

Гражданите се интересуваха и от това как ще разберат дали търговците не сепкулират с цените при превалутирането, въпреки установените правила за неговото извършване. Димитър Илиев припомни, че Законът за въвеждане на еврото в Република България цели да предотврати необоснованото покачване на цените, но това не означава, че те задължително ще останат статични. За да се повиши цената на дадена стока или услуга, е необходимо да са налице обективни икономически критерии за това.

"КЗП е в процес на разработване на сайт, в който ще бъдат обявени цените на т. нар. голяма потребителска кошница. Данните за цените ще се подават на сайта на ежедневна база и всеки потребител ще може да направи справка там", каза Илиев.

Сред темите, които експертите засегнаха на информационната среща, бяха как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения, в каква парична единица следва да се подават данъчните декларации и други.