Задълженията на търговците и правата на потребителите бяха обсъдени на информационни срещи за еврото в Силистра, Балчик, Вършец, Сопот и Николаево

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, се проведоха днес в Силистра, Балчик, Вършец, Сопот и Николаево. Те се организират съвместно от отговорните институции, сред които Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експерти предоставиха информация за правилното превалутиране, задълженията на търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), правата на потребителите и процедурите за подаване на сигнали при нарушения, и други теми, свързани с приемането на еврото като официална валута в България от 1 януари 2026 година.

В срещата в Силистра участие взеха министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и зам.-министърът на земеделието и храните Лозана Василева. Караджов заяви, че приемането на еврото ще повиши доверието към България, ще осигури стабилност за гражданите и предвидимост за бизнеса, а Василева подчерта, че преходът няма да засегне финансовите ресурси по европейските програми и ще създаде нови възможности за земеделието, рибарството и аквакултурите.

В Сопот гражданите питаха как търговците ще осигурят дребни евромонети и ще връщат рестото. Експертите обясниха, че от декември търговците ще получават стартови пакети с банкноти и центове. Законът за въвеждане на еврото цели да предотврати необосновано поскъпване, като промени се допускат само при обективни икономически условия. Драгомир Кунев, директор на Териториалната дирекция на НАП - Габрово, припомни, че въпреки задължението рестото да бъде връщано в евро, в случай, че няма такава възможност, търговецът ще може да върне цялата сума на рестото в лева. "Трябва да бъдем малко по-търпеливи. Това е двустранен процес, който трябва да преминем", каза на срещата Кунев.

Главният инспектор на КЗП - Стара Загора Васил Донев се включи в кампанията в Николаево, като отбеляза, че срещите осигуряват прозрачна информация за прехода към еврото. Той увери, че цените няма да се увеличават необосновано, а КЗП ще следи за нарушения. От 1 януари банковите сметки ще се превалутират автоматично, обменът на валута ще е без такси, а цените ще се изписват в двете валути до 8 август 2026 г. Периодът 1-31 януари 2026 г. е критичен за връщане на рестото, което ще се дава предимно в евро, като безкасовите плащания са препоръчителни. Донев припомни и възможностите за подаване на сигнали към КЗП чрез сайта kzp.bg, мобилното приложение или горещия телефон, както и наличните калкулатори на evroto.bg и сайтовете на НАП и КЗП.

В Балчик главен инспектор Марияна Колева от КЗП - Добрич обобщи пред събралите се няколко важни момента след влизането на единната европейска валута в България. Тя посочи, че разплащане в евро и лева ще може да става до края на януари 2026 година. Колева подчерта, че през този период може да се плаща смесено в двете валути, но ресто трябва да се връща само в едната валута. Обектите, които не приемат двойното плащане, трябва да оповестят това на видно място. Присъстващите на събитието поставиха въпроса как може да се следи покачването на цените дори и в момента, преди въвеждането на еврото. Главен инспектор Марияна Колева посочи, че към момента не се наблюдава увеличение на цените в малката потребителска кошница, но се наблюдава увеличение на цените на други стоки, които няма как да бъдат контролирани. Тя посъветва гражданите да подават сигнали, за да могат отговорните органи да следят и да правят проверки на обектите, където се наблюдават нелоялни практики.

На срещата във Вършец гражданите изразиха притеснения от поскъпване на стоките и услугите и затруднения за възрастните хора, свързани с приемането на еврото, а институциите увериха, че ще има санкции за неправомерно увеличение на цените и специални информационни кампании за по-лесна ориентация. Участие в срещата взе директорът на КЗП в Монтана Елеонора Димитрова, която заяви, че в Закона за въвеждане на еврото има предвидени санкции за неправомерно завишени цени на стоки и услуги – от 1000 до 10 000 лева за физически лица и от 5000 до 100 000 лева за юридически лица, като при повторно нарушения санкциите ще бъдат удвоени. Тя разясни и какви са критериите за неправомерно повишени цени – ако няма покачване на цените на горива, на електрическа енергия, на енергоносители, на основни суровини за производство на стоки и т.н.

Предстоят информационни срещи за въвеждане на еврото в България и в други населени места.

БТА припомня, че от 1 януари 2026 г., България сменя лева с еврото, а от 8 август тази година цените трябва да са двойно обозначени, за което следи КЗП.