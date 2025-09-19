Информационни срещи във връзка с въвеждането на еврото у нас ще се състоят в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич

Информационни срещи, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, ще се състоят днес в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич.

Срещите ще се проведат на следните места: в Мизия – Читалище "Просвета – 1915", ул. "Петко Банков“ № 4А, в Цар Калоян – Народно читалище "Съзнай себе си", в Асеновград – зала на ет. 4 в стария Общински съвет, ул. "Цар Иван Асен II" 34, в Ивайловград – НЧ "ПРОБУДА", ул. "Орфей“ № 1 и в Петрич в сградата на Общинска администрация. Началото на всички срещи е в 11:00 часа.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Експертите на Комисията за защита на потребителите ще обясняват как да се превалутира правилно, какви са изискванията към търговците по Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), какви са правата ни като потребители, как да подаваме сигнали при установени нарушения. Участниците ще могат да задават своите въпроси.

БТА припомня, че кампанията започна от Бургас на 2 септември, а вчера събития се проведоха в Божурище, Грамада, Мадан, Долна Митрополия и Радомир. Среща вчера се състоя и във Видинския ромски квартал "Нов път".