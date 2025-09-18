Експерти от КЗП и НАП обсъдиха с жители от Мадан връщането на ресто и засичането на касовите наличности в края на януари 2026 г. след въвеждане на еврото

Експерти от Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) се срещнаха днес с жители на община Мадан. В срещата взеха участие Митко Петагов - главен инспектор в КЗП, и Таньо Караманолов - директор на офиса на НАП в Смолян. Те разясниха основните етапи и срокове в процеса по приемане на еврото като национална валута от 1 януари 2026 година.

Митко Петагов посочи, че най-сложният процес е при така нареченото двойно обозначаване на цените в търговската мрежа и туристическите обекти. "Казано е, че валутите трябва да бъдат отбелязани с еднакъв размер, еднакъв шрифт и на еднакъв фон. В целият период в рамките на една година цените на стоките и услугите трябва да се обявяват в евро и лева", обясни Петагов. Той допълни, че се е сблъскал със ситуации да питат търговците как се закръгля.

Според Петагов най-сложната задача се пада на търговските обекти, където има много артикули. Законодателят не е предвидил коя валута да бъде изписана първа и втора, което създава към момента проблем, най-вече за възрастните хора, защото някои от големите търговски вериги обявяват първо еврото. Той прогнозира, че след 1 януари проблем ще има с връщането на рестото, което трябва да бъде само в евро, като в краен случай може да е в лева, но задължително в една валута. От 1 декември Българска народна банка ще пусне пакети монети в обръщение и всеки един търговец и гражданин може да заяви да си закупи монети. Контролът по отношение на закона ще бъде всеобхватен. Всичко за еврото може да се види в двата сайта – evroto.bg и kzp.bg. КЗП е изработила приложение за андроид, което може да се изтегли безплатно.

Директорът на смолянския офис на НАП Таньо Карамонолов посочи, че системите на НАП са готови технически за въвеждане на еврото и от 1 януари 2026 година услугите ще бъдат достъпни, без да има прекъсване. Той допълни, че има четири начина за подаване на жалби и сигнали от граждани – по електронен път, на националния телефон, по пощата, в деловодствата на НАП. На сайта на НАП има специална рубрика за информация. Всички декларации, които ще се подават след 1 януари – годишните за физически лица, за дружествата, осигуровки, ДДС, годишните финансови отчети – ще се подават в лева. Плащанията, които са безкасови, ще са в евро.

На въпрос, при проверка в обект, по какъв начин ще се засича касата през януари, когато ще има две валути, Караманолов обясни, че принципът е, че левовете се превалутират в официалния курс в евро и така се засича касата. Той не очаква в област Смолян да има драстични опити за спекулация.

БТА припомня, че от 1 януари 2026 г. България сменя лева с еврото, а от 8 август тази година цените трябва да са двойно обозначени, за което следи КЗП.