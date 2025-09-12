Британският артист Чарли Уорд ще открие изложба, фокусирана върху рушащите се сгради в София

Изложба на британския артист Чарли Уорд с фокус върху рушащите се исторически сгради в София ще бъде открита днес, 12 септември, в столичното пространство Cable Depot. Куратор на експозицията е Мартина Стефанова, съобщават организаторите.

Owning and Erasing the Past е проект, създаден от Чарли Уорд и Мартина Стефанова за 10-годишнината на KvARTal фестивала, съобщават от екипа. По думите им серията Memorandum на Уорд, състояща се от гравирани в инталия (техника на вдлъбнат релеф) позлатени медни плочи, е изкуство, което съхранява спомените за сградите и идеите зад тях. Те обикновено се изработват преди предстоящото събаряне на сградата или, както в този случай, преди преустройство в нещо, което компрометира първоначалната й цялост, било то материали или предназначение, казват от екипа.

По думите на организаторите тези малки творби са с размерите на екрана на мобилен телефон. Уорд провежда проучване за проекта чрез Google Maps на смартфон, защото архитектурните архиви на България са конфискувани от съветската армия през 1944 г. и в момента остават заключени в Москва, въпреки многократните искания за тяхното връщане.

„Google Maps позволява на Уорд да изследва фасадите на сградите на нивото на улицата и да наблюдава промените, настъпили от 2012 г. насам, чрез архивирани снимки на потребители. Ползвайки този обществен източник на изображения, Уорд подчертава постепенните промени в сградите със злато - материал, който е в противоречие с модернистичния им стил и се счита за „мръсен“ метал от фиктивните утописти на Томас Мур. Уорд, подобно на утопистите на Мур, подрива общоприетото ни понятие за стойността на златото, избягвайки декоративните му асоциации, използвайки го, за да съхрани раните на неоцененото архитектурно наследство на града и постепенното изчезване на характеристиките на неговите сгради“, казват още от екипа.

По думите им Уорд поставя под въпрос непрестанното преустройство на сградите в София, които безчувствено се адаптират към съвременните нужди и вкусове на собствениците им, без да се отчита тъканта на миналото им.

Чарли Уорд e мултидисциплинарен артист, поставя под въпрос доколко утопичните идеи, стоящи в основата на модернистката архитектура, съответстват на предвидената от техните създатели визия. Той цитира социалното жилищно строителство от следвоенния период като източник на вдъхновение в момент, в който бързо се освобождаваме от „провалилото се” архитектурно наследство. Представляван от галерия Cable Depot, той живее и работи в Марсилия и излага свои творби в цял свят.

Мартина Стефанова, куратор на изложбата, е предприемач, продуцент, мениджър, журналист в областта на културата, изкуството, културната политика и международните културни отношения, както и основател на KvARTal. Тя е носител на наградата на Forbes България в областта „Култура, изкуство и медии“ в конкурса „30 под 30“. Носителка на наградата „Capital“ в конкурса NEXT Generation за млади бизнес лидери. Член на Управителния съвет на AICA – Международна асоциация на изкуствоведите – Международната асоциация на изкуствоведите за България, под патронажа на ЮНЕСКО.

