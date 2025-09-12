Представят резултатите от първия етап от Програмата за скрининг на сърдечно-съдовата система в Столичната Община

Основателите на Програмата за скрининг на сърдечно-съдовата система в Столичната община д-р Ваня Тагарева, зам.-председател на Столичния общински съвет и д-р Антон Койчев, зам.-председател на Комисията по здравеопазване и социална политика ще представят резултатите от първия етап на програмата в зала 5 на Столичния общински съвет от 12:30 часа, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Ще бъде дадена и информация за втория етап от програмата, който трябва да се реализира в периода от 29 септември до 15 октомври.

На 21 август от Столичната община обявиха, че общо прегледаните пациенти в първия етап от Програмата за скрининг на сърдечно-съдовата система (ССС) за жителите на София са 2064.

Програмата се изпълнява на базата на подписан Меморандум за сътрудничество между Дружеството на кардиолозите в България и СО и се реализира след решение на Столичния общински съвет, посочват от общинската администрация.

Изследванията са започнали на 17 май т.г., когато се отбелязва Световният ден за борба с хипертонията, и са продължили до 20 юни. От прегледаните 1393 (67%) са жени, а 671 (33%) – мъже. Повечето от гражданите, които са посетили кардиолог, са над 50-годишни – 1526 (74%), допълниха от СО.