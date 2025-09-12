Подробно търсене

Министерството на образованието ще връчи националните дипломи на отличниците на България

Димитрина Ветова
Министерството на образованието ще връчи националните дипломи на отличниците на България
Министерството на образованието ще връчи националните дипломи на отличниците на България
Снимка: Министерство на образованието и науката
София,  
12.09.2025 06:00
 (БТА)

Министерството на образованието и науката (МОН) ще връчи почетните отличия "Национална диплома" на зрелостниците от випуска за 2025 година. Събитието ще се състои днес, 12 септември, от 10:00 часа в Националния археологически музей в София, съобщи пресцентърът на МОН. 

В церемонията ще участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Отличието се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.

На церемонията по връчване на почетните отличия е поканен да присъства и министър-председателят Росен Желязков, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.   

БТА припомня, че на 12 септември 2024 г. служебният министър-председател Димитър Главчев и служебните министри на образованието и на културата - Галин Цоков и Найден Тодоров, връчиха "Национална диплома" на 120 зрелостници. Събитието и тогава се състоя в Националния археологически музей. 

/ТС/



