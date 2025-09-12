Министерството на образованието ще връчи националните дипломи на отличниците на България

Министерството на образованието и науката (МОН) ще връчи почетните отличия "Национална диплома" на зрелостниците от випуска за 2025 година. Събитието ще се състои днес, 12 септември, от 10:00 часа в Националния археологически музей в София, съобщи пресцентърът на МОН.

В церемонията ще участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Отличието се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища.

На церемонията по връчване на почетните отличия е поканен да присъства и министър-председателят Росен Желязков, съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

БТА припомня, че на 12 септември 2024 г. служебният министър-председател Димитър Главчев и служебните министри на образованието и на културата - Галин Цоков и Найден Тодоров, връчиха "Национална диплома" на 120 зрелостници. Събитието и тогава се състоя в Националния археологически музей.