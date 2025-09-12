Подробно търсене

Отличниците оправдават нашата надежда за бъдещето, каза министър Красимир Вълчев на церемонията по връчване на отличията „Национална диплома“

Иван Долев
БТА, София (12 септември 2025) Министерството на образованието и науката връчва почетните отличия „Национална диплома” на зрелостниците от випуска за 2025 година. Събитието се провежда в Националния археологически музей в София. В церемонията участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев (на снимката) и министър-председателят на Република България. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ЕВ)
София,  
12.09.2025 12:39
 (БТА)
Днес, в навечерието на първия учебен ден, емоцията е още по-силна, защото сме тук с най-добрите ученици, деца и младежи, които в най-голяма степен оправдават нашия оптимизъм и надежда за бъдещето, че България ще бъде една по-просперираща страна, с едно по-добро и хармонично общество, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Министърът връчи почетните отличия „Национална диплома“ на част от отличниците от випуск 2025 по време на церемония, която се проведе в Националния археологически музей.

Отличието „Национална диплома“ се присъжда всяка година на зрелостници с отличен (6.00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, държавните зрелостни изпити, както и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. Наградата е национално признание за високите постижения на учениците от българските училища. Сред официалните гости на церемонията бяха представители на синдикални и работодателски организации, директори и учители.

В словото си министър Вълчев поздрави учениците за техните постижения не само на държавните зрелостни изпити, но и на всички състезания и олимпиади, като отдаде признание и на учителите и семействата им. „Зад всеки добър ученик, зад всеки отличник стои поне един отдаден учител. Затова поздравяваме вашите учители за вашите постижения. Разбира се, зад всеки един талант, зад всеки един отличник стои поне един човек от семейството или един близък, който ви е подкрепил много“, посочи министърът.

Вълчев изтъкна значението на упоритостта и постоянството: „Едно постижение изисква и талант, изисква и много труд, упоритост и постоянство, а вие сте ги показали през всички тези години“, каза още той.

Министърът сподели радостта си от факта, че все повече отлични ученици избират да продължат образованието си в България и изрази увереност, че тази тенденция ще продължи и в бъдеще.

Както БТА писа, на церемонията присъства министър-председателят Росен Желязков, който лично връчи почетните дипломи на шестима ученици, завършили с пълно отличие.

/ВБ/

