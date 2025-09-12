Един човек е загинал, а 24-ма са ранени при катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа пътните произшествия със загинали и пострадали са 21.

В София са регистрирани 18 леки произшествия и три тежки. Петима души са пострадали, а починали няма.

От началото на месеца са станали 235 катастрофи със 17 загинали и 269 ранени. Пътнотранспортните произшествия от началото на годината са 4742, починалите са 302, а пострадалите - 5953.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат осем по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.