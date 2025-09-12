Подробно търсене

Пороен дъжд причини наводнения по улиците на Токио и спря въздушния и железопътния трафик

Валерия Динкова
Снимка: AP Photo/Eugene Hoshiko
Токио,  
12.09.2025 06:47
 (БТА)

Проливни дъждове наводниха улици и прекъснаха железопътния и въздушния трафик в Токио снощи, а прогнозите предвиждат още бури, предаде Асошиейтед прес.

Само за час в японската столица паднаха 12 см дъжд на квадратен метър, съобщи Японската метеорологична агенция.

Контролът на въздушното движение и други наземни услуги на летище "Ханеда" в Токио бяха спрени заради мълнии, които попречиха на самолетите да излитат.

Железопътните компании също временно спряха движението на влаковете, включително на влака-стрела и други линии в региона.

В града проливният дъжд наводни улици, а някои потребители в социалните мрежи съобщиха за градушка.

Над 7000 домакинства в японската столица в някакъв момент са останали без ток, съобщи енергийният оператор.

Властите предупредиха за още бури през нощта и призоваха жителите да не излизат, да избягват ненужни пътувания и да следят прогнозата за времето.

/ВД/

